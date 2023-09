Mario Palacios: ¿qué fue de la vida del expresentador estrella de VM Latino?

Corrían los primeros años de la década de los 2000 y en el canal VM Latino había una camada de presentadores jóvenes que conquistaba los corazones de miles de muchachos y muchachas en la pantalla chica. Uno de ellos fue Mario Palacios; quizá aquellos que ya pasan los 40 años lo recuerdan no solo como VJ del canal de música, sino también como animador de bailes intercolegiales, muchos de ellos en el desaparecido Planet Mall.

Palacios fue parte de esa primera generación de animadores del canal que empezó a trabajar alrededor del 2001 y fue parte del equipo hasta el 2014, eso sí, en diferentes momentos.

Ahora, a casi 10 años de su salida de la TV nacional, él recuerda su paso por el canal, las fiestas, los bailes y nos cuenta que ahora es un empresario dedicado a los e-Sports (deportes electrónicos, con videojuegos).

Luego de casi 15 años en las cámaras de VM Latino, Mario Palacios ahora se desarrolla como un empresario de 'e-Sports'. (Cortesía Mario Palacios)

“Para mí siempre es importante una mención especial y es para Jorge González, quien me apoyó siempre en todas las etapas que estuve en el canal. Él y el Tigre Tony fueron los encargados de hacerme llegar a la televisión”, comentó el padre de Emiliano, de 14 años, y vecino de Tibás.

Al repasar aquellos buenos viejos tiempos, tiene recuerdos muy especiales: el cariño del público, las locas y extensas jornadas de trabajo y, en especial, los amigos que hizo y la experiencia que ganó.

“VM Latino fue una etapa de crecimiento personal en muchos aspectos porque me abrió las puertas a un mundo que me ayudó a desarrollar un poco más el carisma que traía para aplicarlo en mi negocio”, afirmó.

Mario Palacios, expresentador de VM Latino, junto a su hijo Emiliano, de 14 años. (Cortesía Mario Palacios)

Mario siempre fue bailarín. De hecho, antes de entrar a VM Latino, fue parte de un grupo coreográfico, eso le ayudó mucho frente a las cámaras y con el público.

Hay un video que para esos tiempos se hizo “viral” (si lo comparamos con la actualidad) y fue una especie de recopilación de varios eventos que animaron Mario, las chicas VM Latino y sus compañeros presentadores. El video se puede ver en YouTube con el título de Jump Bom Bom versión VM.

En el video, los más jovencitos pueden darse una idea de cómo se vivían las fiestas en aquellos años.

Mario era protagonista de los montajes junto a las bailarinas del canal, donde figuraban nombres muy conocidos en esos tiempos como el de Karen Brenes.

Durante su paso por VM Latino, Mario Palacios fue conductor de varios programas, entre ellos '+QT+'. (Cortesía Mario Palacios)

“La idea de ese video fue del productor Esteban Vargas y de este servidor. Comenzamos a hablar sobre lo que estábamos haciendo en actividades en Palmares, Planet Mall, San Ramón o Grecia, donde nos presentábamos. Las chicas VM Latino estaban en auge y yo bailaba, así que pensamos en hacerle una coreografía a la canción (Bom Bom, de Jump)”, contó Palacios.

VM Latino fue una escuela para Mario Palacios

Sobre su paso por el canal, él reconoce que su trabajo le dio la oportunidad de conocer y entrevistar a grandes artistas internacionales como David Bisbal (de quien se confiesa fan), Chenoa, Amaury Gutiérrez y hasta Los Fabulosos Cadillacs. También tuvo la oportunidad de viajar fuera de Costa Rica para hacer entrevistas.

“Siempre estaré muy agradecido porque ese trabajo me ayudó a formar a una persona, me ayudó a tomar el rumbo de lo que sería mi proyecto de vida porque me permitió tener esta base para comunicarme. Dios pone en el camino etapas en las que hay que ir sacando la materia. En ese tiempo, tuve muchos desaciertos a nivel personal, pero ya no soy la misma persona que fui en mis veinte. La mentalidad maduró mucho”, confió.

Fue enfático en que, pese a que muchos piensan que la vida como VJ era pura fiesta, él y sus compañeros trabajaban muy duro para sacar la tarea. Muchas veces su jornada de trabajo se extendía desde las 6 de la mañana hasta horas de la madrugada porque debía cumplir con sus compromisos y programas frente a cámaras y animar eventos por todo el país durante las noches.

“Tal vez regresaba de un evento a las 3 de la mañana. Tenía que manejar solo y al día siguiente había alguna actividad familiar o estar de nuevo a las 6 en el canal. Sí se sacrifica mucho y ahora agradezco poder descansar. En lo particular, yo soy muy hogareño, aunque la gente te pone etiquetas de fiestero, mujeriego o con vicios”, contó.

Uno de los recuerdos que guarda con más cariño el expresentador Mario Palacios es cuando entrevistó a David Bisbal para VM Latino en el 2001. (Cortesía Mario Palacios)

Ante la consulta de si volvería a vivir todo lo que pasó en VM Latino, afirmó que disfrutó tanto hacer lo que le gustaba, que sí lo haría de nuevo.

“No todos tienen la oportunidad de hacer lo que aman. Sí trataría de modificar algunas cosas que me ha enseñado la madurez, me diría que hay mucho que podría manejar de diferente manera”, explicó.

Además, dijo que siempre honrará al equipo de trabajo que había en ese momento en la empresa. Todos remaban en una misma dirección para el bien del producto final. En ese tiempo, Palacios compartía cámaras y micrófonos con Laura Rodríguez, Jorge González, Tigre Tony, Randall Vargas, Hanzell Carballo y Cindy Villalta.

Como animador de bailes y fiestas intercolegiales Mario Palacios se ganó la popularidad entre público. Él era parte de las coreografías junto a las chicas VM Latino. (Cortesía)

Mario Palacios, de VJ a empresario

Además de la televisión, la música y el baile, había otra pasión en la vida de Mario que a la postre se convirtió en su propia empresa: los juegos de video.

Después de ser un fiebre de jugar fútbol en consolas, aprovechó sus conocimientos para desarrollarse en el ambiente del gaming, específicamente en el desarrollo e implementación de e-Sports (fútbol y shooters).

Actualmente, es gerente general en la empresa PubliTouch eSports, con la cual también representa a la Virtual Pro Network (VPN), una de las comunidades gaming más importantes de Latinoamérica.

“El proyecto que he ido desarrollando es a nivel competitivo en la modalidad de pro clubs. Ahí se juega en equipos de 11 jugadores, por lo tanto, hay 22 personas interactuando al mismo tiempo. Hay una liga estructurada desde el 2019 que cuenta con 28 equipos oficiales de primera división, liga de ascenso, universitarios y de marcas”, explicó.

Como parte de su trabajo como empresario de 'e-Sports', Mario Palacios, expresentador de VM Latino, logró incluir a la Liga Deportiva Alajuelense como un equipo de fútbol virtual en una competición. (Cortesía Mario Palacios)

En su proyecto, Palacios logró que el Club América de México implementara un equipo para jugar en línea, también ha trabajado con conjuntos de Honduras. En Costa Rica abrió la oportunidad para que clubes como la Liga Deportiva Alajuelense y el Herediano se sumaran.

Además, ha reclutado equipos de San Carlos, Limón, Pérez Zeledón y Guápiles.

“Recorrimos todo el país en busca de equipos, fue algo bastante duro. En ese proceso me acompañó un gran amigo, David Leiva. Ha sido un proceso duro y muy enriquecedor. A la fecha se posiciona como una de las ligas más importantes por los jugadores que compiten. En cinco años se han entregado cerca de $12.000 en premios”, agregó.

Mario Palacios aún guarda muy buenos recuerdos de su paso por VM Latino, como esta fotografía en la que posó junto a varios compañeros, entre ellas Cindy Villalta. (Cortesía)

“Cada vez se va consolidando más una etapa importante en la que estamos dándole visibilidad a los jugadores que se quieren desarrollar como pro players en este formato de competición. Estamos haciendo alianzas estratégicas”, concluyó.

En su vida actual, Mario se levanta a diario a las 6 de la mañana, deja a su hijo en el colegio y, de inmediato, trabaja en su empresa hasta la madrugada.

Ya no está frente a las cámaras, sino frente a consolas y computadoras. Sus noches no pasan entre fiestas y música, ahora todo tiene que ver con videojuegos en línea, una industria que, además de fiebres, atrapa a grandes empresas patrocinadoras y desarrolladoras de software.

Cinco preguntas rápidas a Mario Palacios

-¿Cuál fue el cambio más importante que vivió en su vida?

-Diría que a hoy, la presencia de papá Dios en mí, tal vez más que antes. Lo comencé a vivir hace unos ocho años atrás, pero fuertemente hace unos cinco porque empecé a rodearme de personas con buenos fundamentos espirituales.

-Cuando estaba en el auge de VM Latino se le conoció por sus cambios de color en el cabello. ¿Por qué nació la idea?

-Nunca le he tenido miedo al cambio. En ese momento contaba con el apoyo de especialistas que me hacían recomendaciones, entonces fue como aventurarme a algo nuevo. Lo probé y resultó ser que en esa época marcó mucho porque después había gente que me preguntaba dónde me lo había hecho. Lo tuve de color rojo, blanco, amarillo, azul y hasta vino, el que más me gustó fue el platinado.

-¿Le hicieron algún piropo pasado de tono que lo haya impactado?

-Todo fue siempre entre lo que se puede considerar normal. Alguna que otra vez alguien me quiso robar un beso, pero nada fuera de tono. Eran otros tiempos.

-¿Hubo algo que lo haya hecho enojar?

-La verdad no, en eso siempre tengo que agradecer a la producción de los eventos porque nunca hubo esa mala suerte de tener que frenar algún evento por algo que hubiera pasado.

-¿Se llevó algún susto?

-En las fiestas de espuma, la espuma superaba los dos metros y medio. El temor era si, debajo de ella, la gente estaba respirando ahí abajo. Gracias a Dios nunca pasó a más, esos eventos eran una bonita experiencia.

El estilo también fue parte importante en la carrera de Mario Palacios en VM Latino, como lo muestra en esta fotografía tomada en uno de los sets del canal. (Cortesía)

¿Qué son los eSports?

En palabras sencillas son competencias de juegos de video en que varias personas participan en línea en Internet (multijugadores). Los géneros más comunes en este tipo de juegos son los de estrategia en tiempo real, disparos y deportes, como el fútbol.

En el caso de Mario Palacios, su empresa se enfoca principalmente en fútbol y en shooters (tiradores).

Entre los juegos de eSports más populares destacan títulos como Fifa, League of Legends, Overwatch 2, Dota 2 y Fortnite, entre otros.