Marilyn Manson es demandado por presunta agresión sexual a menor de edad

Marilyn Manson es acusado nuevamente por agresión sexual, en esta ocasión la mujer que interpuso la demanda alega que el cantante se aprovechó de ella cuando era menor de edad y con una incipiente carrera tomó ventaja de la joven, quien tendría 16 años en el momento de los hechos.

Medios como Rolling Stone y The New York Post registran que la mujer no da su nombre, pero narra detalladamente el abuso del que asegura fue víctima por años.

Además, la demandante dice que el artista la amenazó con matar a su familia si contaba lo que había pasado en el bus de gira, al que la llevó cuando era menor.

El documento presentado por la mujer, que ahora tiene 44 años, incluye cargos de agresión sexual e imposición intencionada de angustia emocional contra Brian Warner, nombre real de Marilyn Manson. El caso se presentó ante el Tribunal Supremo del condado de Nassau, en Long Island (Nueva York).

Los hechos a los que se le acusa a Marilyn Manson habrían ocurrido en 1995, cuando la víctima tenía 16 años. (NADYA MURILLO EL UNIVERSAL)

En la demanda, ‘Jane Doe’, figura anónima utilizada en la ley estadounidense, afirma que conoció a Warner en 1995, después de un concierto en Dallas, cuando tenía 16 años, replica Rolling Stone. Ella había esperado fuera de su autobús de gira con un grupo de personas para conocerlo, y él supuestamente la invitó “a ella y a otra de las chicas más jóvenes” a subir a su autobús, donde les preguntó su edad y su curso escolar y anotó sus direcciones y números de teléfono.

“Mientras se encontraba en el autobús de la gira, el acusado Warner realizó varios actos de conducta sexual delictiva sobre la demandante, que era virgen en ese momento, incluyendo, entre otros, cópula forzada y penetración vaginal”, afirma la demanda.

La edad de consentimiento en Texas en ese momento era, y sigue siendo, 17 años.

Marilyn Manson: desestiman acusaciones de abuso en su contra

“Uno de los miembros de la banda vio al acusado Warner agredir sexualmente a la demandante”, dice la demanda. “La demandante estaba dolorida, asustada, disgustada, humillada y confusa. Cuando terminó, el acusado Warner se rió de ella. A continuación, el acusado Warner exigió a la demandante que ‘se largara de mi autobús’ y la amenazó con que, si se lo contaba a alguien, la mataría a ella y a su familia”.

Un miembro de la banda le dio un número telefónico para que se mantuvieran en contacto, y así fue durante aproximadamente tres años.

En ese periodo, Warner la manipulaba alagando su talento artístico y diciéndole que quería volverla a ver. A raíz de estos abusos, la mujer asegura que desarrolló problemas con la bebida y las sustancias psicoactivas.

Supuestamente, Marilyn Manson amenazó con matar a la familia de la joven si contaba lo que había pasado.

La demanda también involucra a los sellos discográficos Interscope y Nothing Records que trabajaban con Warner y quienes señala de cómplices.

“Eran muy conscientes de la obsesión del demandado Warner con la violencia sexual y la agresión sexual infantil”, señaló.

“Brian Warner y sus promotores deben responder ahora por décadas de decadencia, violencia, depredación e intimidación”, declaró el abogado de Doe, Jeff Andersen, en un comunicado al que tuvo acceso The New York Post.

Al menos 15 mujeres, entre ellas varias exparejas, han denunciado y emprendido acciones legales contra el artista por abuso sexual y psicológico.