Marilyn Manson demanda a su exprometida Evan Rachel Wood por difamación

Marylin Manson y Johnny Depp tiene mucho más en común que una amistad de poco más de 30 años, ambos son famosos, ambos participaron en la misma serie (21 Jump Street) y ambos han sido señalados por sus exparejas de abuso y violencia doméstica.

En meses pasados, Depp enfrentó un juicio contra su exposa, Amber Heard, a quien demandó por difamación luego de que publicara un artículo en el que aseguraba haber sido víctima de presuntos maltratos por parte del actor. Ahora, Manson quiere seguir los pasos de su amigo y ha emprendido acciones legales en contra de Evan Rachel Wood, su exprometida, quien lo acusó de supuestos abusos a lo largo de los tres años que estuvieron juntos.

La pareja comenzó a salir en enero de 2007, cuando ella tenía 19 años y él 36. Se comprometieron en el 2010 y ocho meses después se separaron.

Marilyn Manson y Evan Rachel Wood fueron pareja entre el 2007 y el 2010. (SCOTT WINTROW/AFP)

De acuerdo con varios portales estadounidenses, el intérprete de Personal Jesus demandó a la actriz por difamación; además, la acusó de conspirar en su contra y dañar su imagen, acercándose a varias de sus exparejas sexuales para

Por si fuera poco, Manson señala que Rachel y la pareja de ésta, Illma Gore, falsificaron una carta del FBI para hacerse pasar como testigo de una investigación criminal que lo involucraba y que posteriormente hizo llegar a varios medios de comunicación.

Según el músico, esta no es la primera vez que Wood utiliza una estrategia de este tipo (la falsificación de documentos) para convencer a las autoridades y a la opinión pública.

En 2014 y tras divorciarse del actor Jamie Bell, la actriz habría presentado un documento apócrifo, supuestamente firmado por una agente del ‘Departamento Federal de Crímenes Violentos’ que decía que ella estaba siendo víctima de amenazas de muerte, motivo suficiente para que el hijo que ambos tuvieron, no se mudara a Los Ángeles, como Bell lo solicitó.

Hasta el momento la protagonista de Across the Universe no ha hablado al respecto y tampoco se sabe si esta situación llegará a juicio, como sucedió con el caso de Depp.