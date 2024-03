Maribel Guardia y Victoria Ruffo se reúnen para hablar de sus secretos

Maribel Guardia y Victoria Ruffo no solo comparten el reconocimiento como actrices destacadas en México, sino que también comparten el hecho de haber tenido solo un hijo. Pronto, Ruffo experimentará la alegría de ser abuela al lado de su amiga, ya que su hijo José Eduardo Derbez está por convertirse en papá, situación que la llena de emoción.

Victoria Ruffo está próxima a asumir el rol de abuela, dado que su hijo José Eduardo Derbez está a punto de dar la bienvenida a su primogénita.

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo tendrán que verse más a menudo cuando nazca su nieta. Así lo expresó la protagonista de la serie La madrastra, quien durante años bromeó sobre su antipatía hacia el padre de su hijo. Sin embargo, ahora admite que le tiene un cariño especial.

Aunque reconoce que, a diferencia del pasado, cuando no estuvo presente como padre para su hijo, ahora sí será un abuelo cercano a su nieta. Expresó su deseo de que su nieta no se parezca a él, y que la genética Derbez no prevalezca tanto como en el caso de todos sus hijos. Estas declaraciones las hizo Ruffo durante una entrevista en el programa El gordo y la flaca en su reciente llegada a un aeropuerto de México.

Por su parte, a sus 64 años, Maribel Guardia enfrenta el dolor de la pérdida de su hijo Julián Figueroa en 2023, pero vive plenamente su rol como abuela de José Julián, su nieto de seis años, quien guarda un enorme parecido físico con su padre.

LEA MÁS: Victoria Ruffo, Pablo Montero y otras estrellas mexicanas visitarán Costa Rica con la obra ‘Los amantes perfectos’

Ahora, es el turno de Victoria Ruffo, de 61 años, quien confiesa que está preparando todo para la llegada de su nieta, a quien ya le compró ropa para los primeros meses.

Recientemente, Maribel compartió en su cuenta de Instagram una foto con su amiga Victoria Ruffo, y escribió: “Cenando con mi preciosa @victoriaruffo, contándonos secretos de abuelas ja, ja, ja. Les mandamos un fuerte abrazo. Dulces sueños”, acompañando la publicación con una foto de ambas abrazadas.

Maribel Guardia expresó en diversas ocasiones la importancia que tiene para ella la presencia de su nieto, especialmente luego de la muerte de su hijo, quien pronto cumplirá su primer aniversario luctuoso.

LEA MÁS: ‘Mamá te amo’, la emotiva tarjeta que Julián Figueroa le dejó a Maribel Guardia

“Recuerda, hijo de mi alma, pedirle a Dios que me dé fortaleza y que proteja y libre de todo mal a esta familia que te extraña todos los minutos y todos los días. Besos, abrazos y bendiciones de tu madre que vive suspirando por ti. Gracias por dejarnos a José Julián, es un niño lleno de luz. No te preocupes por él, está muy cuidado y lleno de amor. Siempre te recuerda y presume aquel día del padre en el que quedaron en primer lugar en todas las competencias del festejo escolar, enseña todas las medallas que ganaron, sus ojitos le brillan de amor y orgullo, y me dice: ‘Mi Papito era el mejor del mundo’”, escribió la actriz de la obra Lagunilla, mi barrio en una publicación reciente en la que recordó a Julián Figueroa.

Maribel Guardia y Victoria Ruffo comparten un momento juntas para contarse secretos.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.