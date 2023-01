Maribel Guardia apoya a Gloria Trevi ante supuesta demanda: ‘Somos muchos los que creemos en ti’

“Dios contigo Gloria, somos muchos los que creemos en ti”, con estas palabras la artista costarricense Maribel Guardia expresó su apoyo a la cantante mexicana Gloria Trevi, quien en los últimos días habría sido acusada, nuevamente, por corrupción de menores.

La tica, quien reside en México, fue una de las muchas personas que expresaron palabras de apoyo a la intérprete de Con los ojos cerrados, quien en su cuenta de Instagram publicó un comunicado de prensa refiriéndose a la supuesta acusación que existe en su contra y que la revista Rolling Stone hizo pública este jueves 5 de enero.

La tica Maribel Guardia y otros miembros del espectáculo mexicano le han mostrado su respaldo a Gloria Trevi.

Gloria Trevi habría sido demandada, nuevamente, por corrupción de menores

“En el año 2000, Trevi fue capturada junto al productor musical Sergio Andrade, acusada de haber formado parte de un clan que abusaba de mujeres menores de edad bajo la promesa de una carrera exitosa”, explica El Universal de México. Ahora, más de 20 años después, Rolling Stone afirma que dos mujeres denunciaron que la cantante se les acercó en la década de los años 90 para unirlas a un supuesto programa de formación musical de Andrade.

Las mujeres, que para ese entonces tenían 13 y 15 años, afirman que fueron convertidas en esclavas sexuales del productor, agregó El Universal.

“La nueva denuncia, obtenida por Rolling Stone, se presentó poco antes de la fecha límite del 31 de diciembre para ingresar en una ventana de ‘retrospectiva’ de tres años que levantó, temporalmente, el estatuto de limitaciones en los reclamos de agresión sexual infantil en California”, describió la famosa publicación.

Cabe destacar que, hasta el momento, en los documentos que cita la revista estadounidense no se señalan directamente los nombres de Trevi ni del productor Sergio Andrade, ya que solo se menciona una red de corrupción de menores con sede en la Ciudad de México; sin embargo sí estarían relacionados con el caso.

Gloria se defiende

Después de que la supuesta demanda trascendiera a los medios internacionales, Gloria Trevi levantó la voz.

“No me quedaré callada mientras me acusan injustamente de crímenes que no cometí”, escribió la cantante.

La artista agregó que no permitirá que se le señale.

“Es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver resurgir acusaciones falsas hechas en mi contra hace más de 25 años y que ya fueron juzgadas en varias cortes. En todas las instancias salí absolutamente absuelta. Fueron acusaciones falsas entonces y siguen siendo acusaciones falsas ahora”, afirmó.