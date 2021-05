“Yo siempre pensé estar en un país acelerado, grande, con una ciudad inmensa y siempre supe que iba a ser Brasil o México, y la vida me mandó para México. Aquí me abrieron los brazos. Y no es que no quiera estar en Costa Rica, es que aquí están los medios de comunicación más pesados de América Latina como Televisa, Azteca, Fox Sports, ESPN y TUDN; entonces yo dije ‘aquí es el paraíso de la comunicación’ y gracias a esa beca se me abrieron las oportunidades y me quedé”, cuenta la joven.