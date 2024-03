María González dedica conmovedor mensaje a su mamá: ‘Cambié los déjame en paz por los no me soltés’

Después de meses fuertes luchando contra el cáncer, la presentadora María González Roesch ha regresado poco a poco a su cotidianidad, esta vez con un componente especial: valora mucho más cada detalle en su vida, y sobre todo, a las personas que han estado incondicionalmente a su lado, entre ellas, su mamá Grosella Roesch.

En algunos de sus posteos y comentarios en su cuenta de Instagram, María ha manifestado cómo su mamá la ha cuidado durante su lucha contra la enfermedad, la cual le diagnosticaron en el segundo semestre de 2023.

María González y su mamá Grisella Roesch tienen una relación cercana e incondicional. Foto: Instagram

Recientemente, María le dedicó un sentido mensaje a doña Grisella. La presentadora de televisión y administradora de negocios creó un reel en el que rescata videos de ellas juntas en momentos importantes de su vida.

El video cuenta con la voz de González, de 31 años, narrando cómo la vida va cambiando y cómo, con el paso del tiempo y de las etapas que se pasan, la madre siempre será ese refugio al que se puede acudir.

“Es verdad que la vida cambia, mamá, y que de un rato al otro pasé del: ‘dejá de decirme lo que tengo que hacer’, al ‘mamá, por favor, decime qué hago con esto”, comenzó María.

En su mensaje, María cuenta cómo pasó de decir “mamá, no entendés nada” a “mamá, es que solo vos me podés entender”.

“Cambié los ‘dejame en paz’ por los ‘por favor, no me soltés’. Pasé de esconderte los secretos a pedirte que me los guardés, porque es verdad que la vida cambia, mamá. Y me alegra saber que a nosotras no se nos hizo tarde”, dijo María.

Al pie de su video, María resaltó que la vida realmente es un instante e invitó a las personas a abrazar, compartir y disfrutar mucho de su mamá.

“Es una bendición si aún la tienen en su vida”, escribió María.

En su video, María mostró momentos junto a su mamá de risas, viajes y hasta el abrazo que se dieron el día que la presentadora de Dancing with the Stars terminó sus sesiones de radioterapia.

El video en el que honra a su mamá es parte del material que María ha estado compartiendo ahora que ha retomado su actividad como creadora de contenido.