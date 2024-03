María González agradecida de protagonizar ‘Cenicienta’: ‘Soy otra María, con otra perspectiva de vida’

A mediados de 2023, María González celebraba la noticia de que iba a interpretar a Cenicienta en un musical costarricense. Siempre fue una amante de Disney y, por supuesto, de las princesas, por lo que esta oportunidad representaba la realización de ilusiones y sueños.

Desde hace un tiempo, María había planeado junto con Gerardo Cruz -su amigo y cómplice-, realizar esta producción; sin embargo, diferentes situaciones en el camino frenaron ese musical que tanto anhelaban presentar ante el público. No obstante, ambos sabían que su momento llegaría.

Finalmente, la obra musical Cenicienta, dirigida por Melvin Jiménez, se presentará el 17, 18 y 19 de mayo en el Auditorio Nacional, en el Museo de los Niños. Pero para llegar hasta allí, María pasó por un proceso que la hizo ver la vida diferente.

María González y Gerardo Cruz, los dos protagonistas de 'Cenicienta'. (Cortesía Cenicienta)

En redes sociales, la joven reveló que había sido diagnosticada con cáncer y que comenzaría un proceso de radioterapia y quimioterapia para combatir la enfermedad. Hoy, tras finalizar ese proceso, María ve su participación en la obra desde otro prisma, con un significado más profundo.

“A raíz de la situación de salud que pasé y demás, yo creo que ahora veo que todo viene desde la gratitud. Veo esto como una oportunidad que me está presentando Dios y la vida, y la tomo con todo mi corazón, con todo el agradecimiento y la ilusión del mundo, porque esto ahora va a representar algo muy diferente”, dice la presentadora.

En la obra, que es una versión contemporánea del cuento, María dará vida a Cindy, una fotógrafa que trabaja en una revista de moda y que debe lidiar con su jefa y con sus compañeras de trabajo; allí conocerá a Felipe (interpretado por Gerardo Cruz) y su perspectiva del mundo comenzará a cambiar.

Según relata la comunicadora, lo que más le gusta de su personaje es que Cindy es una joven con el corazón roto que, poco a poco, aprende a disfrutar de la vida mientras va sanando sus heridas a través del perdón, sin guardar rencor.

“Siempre fue un sueño para mí el poder participar de un musical, porque cuando estaba pequeñita tuve esta oportunidad y ahí realmente descubrí que era una de mis pasiones. Y bueno, tuve diferentes caminos en la vida, pero el retomar la pasión de esa niña interior es una oportunidad muy especial”, comentó González.

La puesta en escena contará con la participación de reconocidas figuras del teatro, como Silvia Baltodano, Isabel Guzmán y Sofía Chaverri.

“Tengo que decir que el elenco me emociona muchísimo, es un elenco muy completo con personas talentosísimas”, agregó María.

A pesar de su experiencia frente a las cámaras, María confiesa que se siente “un poco nerviosa”, ya que la última vez que actuó fue en la película Buscando a Marcos Ramírez, estrenada en 2017. Además, afirma que el teatro musical es muy diferente.

En esta obra, la actriz no solo tendrá que desempeñar su papel como actriz, sino que también deberá bailar y cantar en vivo algunas canciones originales, creadas específicamente para esta producción.

En junio del 2023, María González y Gerardo Cruz anunciaron que trabajarían en la obra 'Cenicienta'. (Óscar Bravo)

“Con la actuación estoy más tranquila, porque ahí he tenido un poquito más de experiencia y tengo buena memoria, esa parte me tiene más en paz, pero la parte de las coreografías y la movilidad del cuerpo es lo que me asusta un poco, pero la vamos a trabajar, igual que el canto, que a mí me gusta mucho. Me van a enseñar técnicas de respiración para poder sostener las notas, porque una cosa es hacer un show pregrado y otra es cantar en vivo”, asegura entre risas.

Decisión trascendental

Aunque María había considerado apartarse del musical Cenicienta para concentrarse en su proceso de recuperación, su perspectiva cambió cuando Gerardo le compartió la letra de la canción que ella interpretaría en solitario.

Se trata de Destello, un tema que se estrenará el próximo 31 de marzo, es decir, poco más de un mes antes del inicio de la obra.

María recuerda que escuchó la canción cuando estaba a punto de iniciar la parte más difícil de su tratamiento, y le permitió visualizarse de una manera diferente.

“Cuando yo escuché esa canción me imaginaba como iba a ser la María después de pasar por el proceso: transformada, resiliente, valiente, ejemplo de luz, o sea, la canción era demasiado alineada al proceso que pasé y yo dije: ‘No, esto no puedes ver casualidad, es un llamado. Yo tengo que ser parte de esto con la mente positiva’, y recibí tantas oraciones y energías bonitas que el día que la escuché a mí se me salieron las lágrimas, porque incluso visualicé ese momento en el escenario”, comenta.

Eso sí, la comunicadora, de 31 años, fue enfática en que visualizó una versión distinta de ella misma, pues tiene claro que ya no es la misma de antes.

“Ahora soy una versión más bonita de la María que fui, realmente soy otra María, con otra perspectiva de vida. Los procesos así lo cambian a uno muchísimo, entonces, en ese momento, cuando yo terminé escuchar la canción, le escribí a Gerardo y le dije: ‘Es impresionante esta canción, está diseñada como para este momento de mi vida y sé que lo voy a superar y que voy a estar ahí”, recuerda.

María González afirma que el musical 'Cenicienta' es algo que soñó por mucho tiempo y que está esforzándose mucho, pues quiere hacer un buen trabajo y disfrutar el momento. (Cortesía Cenicienta)

Sin embargo, María es consciente de que podrían surgir situaciones relacionadas con su salud antes del estreno de la obra, y temía no tener suficiente energía o sentir demasiada presión. Por eso, pensaron que sería una buena idea buscar a otra actriz para el papel de Cenicienta, que pudiera alternar las funciones con González.

Fue entonces cuando decidieron incorporar a la actriz María Arriaga, quien también interpretará el papel de Cindy en algunas de las funciones programadas para mayo.

Según relata González, ella y Arriaga son un complemento perfecto, además de que admira la trayectoria de su compañera.

“Tal vez para algunas personas puede representar, hasta cierto punto, comparaciones o inseguridades, porque puede llegar a verse como competencia, pero eso depende de la visión que uno tenga. Yo más bien, estoy viendo como que es el balance perfecto y una oportunidad para aprender de ella y crecer aún más. Al final cada una es única y va a aportarle a Cindy elementos diferentes. Ella tiene todo lo que se necesita y creo que puedo aprender mucho de ella”, afirma

Muchas ilusiones

Desde hace 15 años, María Arriaga ha estado vinculada al mundo de la danza. El baile es su pasión principal; sin embargo, con el tiempo, se le han presentado nuevas oportunidades en el canto y la actuación, dos disciplinas que también le encantan.

Aunque en ocasiones anteriores ha participado en obras de teatro musical con roles secundarios, en Cenicienta tendrá su primera experiencia como protagonista, interpretando a Cindy en algunas de las funciones.

“Ha sido un proceso emocionante, estoy muy feliz. Tengo una mezcla de emociones porque este año se me han presentado varias oportunidades de interpretación, y Cenicienta es una de las que más me emociona. El elenco es maravilloso, así que tener la oportunidad de trabajar con personas tan talentosas, en una trama como esta y con música original, me llena de ilusión”, comenta Arriaga.

María Arriaga se ha dedicado a la danza por 15 años y ahora da sus primeros pasos en la actuación y el canto de manera profesional. (Cortesía Cenicienta)

La actriz, de 30 años, asegura que interpretar a la protagonista es una realización de sus sueños de infancia, ya que siempre quiso bailar, cantar y actuar, pero por circunstancias de la vida se enfocó en la danza.

Para ella, compartir el escenario con María González es una oportunidad para crecer juntas desde diferentes perspectivas. Está abierta a aprender de su compañera.

“Me emociona mucho compartir el papel principal. María no solo es una actriz excepcional, sino que es alguien muy querido por mucha gente, y yo misma crecí viéndola. Trabajar con ella es una gran ilusión para mí. Además, me intriga ver cómo cada una de nosotras abordará el personaje de Cindy, ya que nuestra interpretación será diferente, lo cual también resulta interesante para el público”, asegura.

Un guiño a varios éxitos

Gerardo Cruz fue el cerebro detrás de esta producción. Desde que vio Un cuento de Cenicienta, la comedia romántica protagonizada por Hillary Duff en 2004, soñó con llevar al teatro una obra de este tipo.

Dos décadas después, cumplirá ese sueño de adolescente al dar vida a Felipe, el protagonista, en la puesta en escena.

Cruz es un apasionado de las producciones de finales de los 90 y principios de los 2000, por lo que la obra contará con varios homenajes a películas que marcaron toda una generación.

Prueba de ello es que las villanas de Cenicienta se llamarán Ana, Lana y Fontana, tal como se llamaban las estudiantes que le hacían la vida imposible a la protagonista en El diario de la princesa. Además, habrá un personaje llamado Andy, como la protagonista de Cómo perder a un hombre en 10 días.

En 'Cenicienta', Gerardo Cruz interpretará a Felipe, un diseñador de productos. (Cortesía Cenicienta)

“Es una puesta en escena completamente original y adaptada a la actualidad. Está repleta de música, colores vibrantes y también estamos colaborando con ilustradores para crear un mundo completamente único, original y atractivo para toda la familia. Es un espectáculo que tiene una duración de una hora y veinte minutos, lo que significa que es bastante dinámico y se sentirá como una película en vivo”, explica Cruz.

Dado que esta es una adaptación contemporánea, la figura de la madrastra es reemplazada por la jefa y las hermanastras son ahora las asistentes.

Las entradas para Cenicienta, musical que en su primera temporada constará de solo cuatro funciones, están disponibles en la boletería del Museo de los Niños: www.boleteria.museocr.org; con precios que oscilan entre los ¢10.000 y los ¢15.000.