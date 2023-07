Margot Robbie y Will Smith: los rumores de un romance que inquietaron a la madre de la actriz

El éxito de Barbie, la película de Greta Gerwig en la que Margot Robbie protagoniza, no solo la posicionó como una actriz versátil dentro de una industria que atraviesa semanas turbulentas debido al paro de los sindicatos de actores y guionistas, sino también como una productora con buen ojo para proyectos liderados por mujeres, como es el caso de la película de la realizadora de Mujercitas.

Como consecuencia de esta nueva ola de fama que obtuvo Robbie, salió a la luz viejas entrevistas que se volvieron virales, incluyendo declaraciones sobre largometrajes en los que participó. Entre las últimas notas que resurgieron se encuentra una en la que la actriz australiana admite que su madre estaba preocupada por el vínculo que tenía con el actor Will Smith.

Ambos actores se conocieron en el casting para la película Focus: maestros de la estafa, que fue parcialmente filmada en Argentina y estrenada en el 2015. Según el propio Smith, Margot fue a la audición preocupada por un percance que tuvo, lo que llevó al actor a pensar que no quería realmente el papel.

No obstante, una vez superado ese mal momento y aclarada la situación, retomaron las audiciones y el protagonista del film quedó maravillado con su colega. “La química no se puede crear. O la tienes o no la tienes. Y cuando entró, fue realmente palpable”, recordó el actor en diálogo con el portal Collider.

La actriz, por su parte, secundó los dichos del ganador del Oscar. “Era algo que ninguno de nosotros esperábamos realmente. Cuando entramos en la habitación nos llevamos muy bien y eso continuó durante todo el rodaje e hizo que la escena fuera emocionante”, aseguró Robbie.

De esta forma, se generó una gran amistad y ambos volvieron a trabajar juntos en Escuadrón suicida, la fallida producción en la que la dupla que conformaban se destacaba particularmente. Al mostrarse tan cómplices, los rumores de un romance surgieron con celeridad, y preocuparon a la madre de la actriz, quien también creyó que su hija, que se casó con el asistente de dirección Tom Ackerley en el 2016 tras tres años de noviazgo, estaba teniendo una relación extramatrimonial con Smith.

“Me preguntó y le tuve que asegurar que no había intimidad entre nosotros”, explicó Robbie. “Ten cuidado la próxima vez que vayan a una fiesta juntos”, le respondió su mamá.

“Mamá, ni siquiera estábamos en una fiesta, estábamos en el trabajo. No estábamos borrachos”, le contó Margot, en relación a fotos de unos eventos promocionales en las que se los veía muy sonrientes. De esta forma, logró calmar las aguas y controlar esas versiones dentro de su círculo más cercano.

Robbie y Ackerley son una pareja de perfil bajo, e incluso decidieron casarse en secreto. La pareja se conoció mientras filmaban Suite Francesa, donde él trabajaba como asistente del director Saul Dibb, y desde entonces no se separaron más.

Luego de que trascendiera la noticia de la boda, la actriz publicó en las redes una imagen en la que se la veía besándose con su actual marido de fondo y en primer plano su dedo con una gigante alianza.

Cuando Brad Pitt ‘predijo’ que Margot Robbie sería Barbie Copiado!

Otra de las entrevistas brindadas por Margot que cobraron relevancia recientemente data del 2019, cuando le sugirieron que se parecía a Barbie, comparación que no le agradó. El video de ese momento se volvió viral y quien hizo la comparación fue nada menos que Brad Pitt.

En una entrevista que dieron juntos para promocionar Había una vez... en Hollywood de Quentin Tarantino, se nota cómo en un momento de la charla él observa a Margot y le dice: “Tú eres como una Barbie”.

La reacción de la australiana fue espontánea y se percibió en su expresión de rechazo y en las palabras que emitió luego: “Oh, no, no soy una Barbie”. El intercambio duró segundos, pero fue suficiente para ser captado por una cuenta de Twitter dedicada a los actores, quienes se reencontraron el año pasado en el set de la película Babylon, de Damien Chazelle, una obra coral impresionante sobre Hollywood en la que las historias de sus personajes no se cruzan.

“Esto envejeció bien”, escribió la cuenta @pittandrobbie que viralizó el video de la entrevista en la que el actor de El curioso caso de Benjamin Button “predijo” que su colega sería una Barbie ideal. Con el paso del tiempo, la actriz se amigó con la idea de interpretar a la muñeca de Mattel con una historia que fue abordada con inteligencia por el guion de Gerwig y Noah Baumbach, y en la que también se luce Ryan Gosling en su faceta de comediante.

