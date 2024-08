Madonna presume a su nuevo novio de 28 años

Madonna está enamorada y no teme mostrar su amor hacia su nueva pareja, tanto en redes sociales como en los lugares que visita.

Se trata de Akeem Morris, de 28 años, quien ha estado acompañando a la Material Girl durante sus vacaciones en Portofino, Italia, ciudad en la que la cantante se encuentra para celebrar su cumpleaños número 66.

De acuerdo con People, Madonna festejará su cumpleaños este viernes 16 de agosto en una propiedad privada de Dolce & Gabbana. Morris, por supuesto, forma parte de sus invitados.

Madonna y Akeem Morris fueron vistos en Nueva York. La cantante mostró el momento en sus redes sociales. (IG Madonna )

“La pareja fue vista llegando en barco a un destino remoto en Portofino, que al parecer es la propiedad privada de Dolce & Gabbana, según la prensa italiana”, dice People.

Esta no es la primera vez que se les ve juntos. Semanas atrás se les vio caminando muy sonrientes por Nueva York, Estados Unidos.

Además, celebraron juntos el día de la independencia estadounidense, el 4 de julio. En esa ocasión, Madonna presumió fotografías con el atleta en sus redes sociales, donde se les observa disfrutando de los fuegos artificiales mientras se abrazan.

Medios internacionales aseguran que la historia entre la cantante y el deportista no es nueva y que se conocen desde hace varios años atrás, pues Morris y la intérprete de Hung Up posaron juntos para la revista Paper, en agosto de 2022, la cual se llamó Madonna Is the Wildest Party Favor.

LEA MÁS: Madonna revela su lucha entre el escenario y la crianza de sus hijos: ‘La maternidad es igual a sufrimiento’

“Gracias por la oportunidad”, escribió en aquella ocasión el también modelo. Junto al posteo Morris compartió una fotografía en la que aparece la icónica artista.

Akeem Morris nació el 2 de mayo de 1996, en Jamaica; cuando era un adolescente se mudó a Nueva York. De acuerdo con ABC, el joven tiene una licenciatura en Ciencias Políticas y Gobierno de la Universidad de Stony Brook, en la que también fue jugador de fútbol entre el 2014 y el 2017; además, jugó en el Oyster Bay United FC, como delantero.

“La relación entre Madonna y Morris ha sido motivo de polémica, especialmente tras el reciente video de TikTok publicado por la exnovia del futbolista, Reagan Rice, quien no dudó en expresar su frustración por la nueva pareja. A pesar de las críticas, Madonna parece estar disfrutando de esta nueva etapa en su vida”, agrega ABC.