Madonna es acusada de ‘queerbaiting’, ¿en qué consiste esta práctica?

Madonna sorprendió a las redes con un video poco claro en el que aparentemente declaraba su homosexualidad. Las reacciones, por supuesto, no se hicieron esperar y miles de personas se mostraron en desacuerdo con esa publicación asegurando que la cantante no es lesbiana y que su único propósito es el de llamar la atención para agradar a la nuevas generaciones.

Varios de los internautas sugirieron que se trataba de una estrategia más de queerbaiting, pero ¿de qué se trata?

¿Madonna confirmó que pertenece a la comunidad LGBTIQ+?

“La Reina del Pop” subió un video a su cuenta de TikTok, en el cual aparece de pie frente a un bote de basura en el que trata de lanzar una pieza de ropa interior, de color rosado; sin embargo, no solo no lo logra sino que sus intentos por “encestar” son mínimos, dejando en claro que comente un mal tiro apropósito. El clip va acompañando de la frase “Si fallo, soy gay”.

La publicación consiguió miles de reacciones a pocos minutos de ser compartida por Madonna; sin embargo, los comentarios que predominaban en las redes de la intérprete fueron, en su mayoría, negativos, pues aseveraban que el historial de relaciones heterosexuales de la cantante comprobaban lo contrario a lo que insinúa el video.

De esta manera, sus seguidores tacharon su comportamiento de queerbaiting, que es el término que se utiliza para acusar las estrategias publicitarias entre personalidades famosas y líderes de opinión, a través de las que aseguran pertenecer a la comunidad LGBTIQ+ (lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, transexuales, travestis, intersexuales, queers), para ganarse el reconocimiento de nuevas generaciones.

También hubo quienes respaldaron el mensaje de Madonna pues, si bien, a lo largo de su vida predominaron las relaciones heterosexuales, también llegó a besar públicamente a diferentes compañeras de la industria musical, como Christina Aguilera, Britney Spears –en una época en que nadie lo hacía- y, recientemente, a Tokisha.

Madonna besó públicamente a diferentes compañeras de la industria musical. (El Universal de México)

También, cabe recordar, que, en el 2006, la modelo Jenny Shimizu, aseguró que fue amante de la cantante de pop, durante los 90, época en que la intérprete de Material Girl “recurría a ella con mucha frecuencia para tener encuentros sexuales”, según Shimizu.

Por el momento, no queda claro sí el video de Madonna se trató de una pronunciación sobre una decisión de abandonar su heterosexualidad y optar por relacionarse amorosamente con personas de su mismo sexo; no obstante, lo que es un hecho es que queerbaiting o no, la estrella de 64 años causó la polémica que la caracteriza y que podría llevarla a volver a ocupar su lugar en las primeras columnas de periódicos, portadas de las revistas y ahora convertirse en tendencia en redes sociales.

