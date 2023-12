Lynda Díaz modela bikini diseñado por su hija: ‘Finalmente me atreví a ponérmelo’

La expresentadora y empresaria Lynda Díaz modeló a sus seguidores en redes sociales un traje de baño diseñado por Linda Liz, su hija.

Se trata de un vestido de baño de dos piezas en color rojo y que Díaz afirma que le “encanta” cómo se le ve.

“Finalmente me atreví a ponerme el vestido de baño. Estoy fascinada con este vestido de baño, por supuesto que me lo iba a poner, porque es divino por varias razones” dijo la puertorriqueña antes de explicar que este modelo en particular se ajusta a cualquier cuerpo y es reversible.

Linda Liz retó a su mamá a colocarse un traje de baño de dos piezas que ella le diseñó.

Díaz publicó cómo se le veía este bikini, luego de que Linda Liz la retara, y le dijera que no se iba a atrever a publicarlo en redes sociales. Este era un regalo navideño que la joven diseñadora, y dueña de la marca 33:3, le dio a su mamá.

La expresentadora reveló que su hija había trabajado mucho para esta colección y, como madre orgullosa, agregó que ama el resultado.

Eso sí, confesó que aunque en sus comienzos modelaba trajes de baño, volver a colocarse un bikini a sus 51 años no es tan sencillo, pero que en esta ocasión dijo: “¿por qué no?”.

“Hace años solo andaba en trajes de baño haciendo esto por todo lado, pero hace mucho tiempo que no lo hago y ahora uno se siente medio raro”, confesó Díaz.

Lynda Díaz compartió un video en el traje de baño que le hizo su hija

De hecho, la empresaria aclaró que “no soy de utilizar mi cuerpo para trabajar o ganar seguidores” en las redes sociales, principalmente Instagram, en donde acumula más de 121 mil seguidores.

“Es mi decisión y entiendo que todo tiene un tiempo de ser. Sin embargo, una vez al año no hace daño”, finalizó diciendo la expresentadora.