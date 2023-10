Lussania Víquez llevó a nadar a sus bebés: ‘Estamos empezando con hidroterapia y neurodesarrollo’

La comunicadora Lussania Víquez publicó una serie de videos en su cuenta de Instagram donde muestra a sus gemelos Antonella y Alessandro nadando en una pequeña piscina.

La presentadora afirmó en el primer posteo que ella y su esposo Jorge Sáenz decidieron brindarles a sus bebés técnicas educativas aprovechando que están pequeños.

“Una de las mejores decisiones que hemos tomado es llevar a los gorditos a @babydrillcr. ¡Un centro de estimulación temprana guiado por fisioterapeutas!”, expresó Víquez.

Lussania Víquez con su esposo Jorge Sáenz y sus hijos en las sesiones de hidroterapia y neurodesarrollo.

Además, más adelante explicó que las visitas al centro se trataban de sesiones de hidroterapia y neurodesarrollo, dos enfoques terapéuticos que buscan mejorar la calidad de vida de los pacientes a través de la estimulación sensorial en el agua y el desarrollo de habilidades neuromotoras, respectivamente.

La presentadora del programa Informe 11 dio a luz a sus gemelos el 29 de julio, ambos nacieron a las 38 semanas de gestación. En ese momento se cumplió el sueño de Lusannia y Jorge, ya que llevaban más de seis años queriendo ser papás.

“Siempre he creído que el trabajo en el agua les brinda a los niños mucha seguridad, así que desde ya estamos empezando con hidroterapia y neurodesarrollo en @babydrillcr que es guiado por fisioterapeutas. ¡Yo parezco una chiquita, cada vez que tenemos clase no me cabe la emoción! Y todas las semanas son sesiones diferentes, así que desde ya estoy esperando la próxima”, confesó la presentadora de canal 11.

Víquez siempre publica videos con sus gemelos y expresa la excelente condición de salud con la que cada vez más crecen. Además, comparte estos momentos de felicidad en las redes sociales para mantener a sus seguidores al tanto de los logros y avances de sus hijos.