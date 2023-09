Luisito Comunica agredido por un vendedor ambulante: ¿qué sucedió?

Luisito Comunica denunció en sus redes sociales que fue agredido por un vendedor ambulante de paletas en la calle. El influencer, uno de los más populares en México, compartió los detalles del incidente con sus seguidores.

El martes 12 de setiembre no fue el mejor día para Luis, ya que mientras paseaba, fue golpeado en el rostro por un vendedor ambulante.

¿Qué le sucedió a Luisito Comunica?

“El pillo” preocupó a sus seguidores al aparecer visiblemente consternado en sus redes sociales. “Me acaban de dar un golpe aquí, todavía me duele un poco. Fue uno de estos tipos que venden paletas en la calle, fue muy extraño, muy loco, todo ocurrió básicamente porque no quise comprarle una paleta”, explicó.

Luisito Comunica contó en sus historias de Instagram que un hombre lo golpeó mientras paseaba a su perro

“El rey palomo”, como le llaman sus seguidores, comparte su vida diaria con su audiencia, lo que significa que es común escucharlo, narrar sus experiencias en sus viajes, sus proyectos más recientes, anécdotas cómicas e incluso momentos de miedo.

El influencer salió a dar un paseo con su perro y durante el altercado logró sacar su teléfono celular para documentar todo.

“Llega un tipo a ofrecerme una paleta, le digo que no, y el tipo me insulta... y no sé qué más”, recordó.

El youtuber señaló que respondió a las agresiones verbales, pero sin faltar al respeto. Sin embargo, la actitud del vendedor se volvió agresiva y comenzó a meter la mano en su bolsillo tratando de sacar un objeto afilado.

“Yo pensé: ‘no puede ser, este tipo tiene un cuchillo’. Así que mi reacción más rápida fue empezar a grabar”, lo cual enfureció al vendedor.

Luisito Comunica fue agredido en la CDMX por no comprar una paleta “Traía un cuchillo” pic.twitter.com/LXg6vl38JO — Lo + viral (@VideosVirales69) September 13, 2023

El individuo se abalanzó sobre Luisito Comunica, y dos hombres que se encontraban en la calle intervinieron para calmar la situación.

“No tuve tiempo de llamar a la policía”, mencionó en uno de los videos que compartió en Instagram. “Quizás nuestro amigo no estaba en sus cabales, quizás había consumido alguna sustancia, quizás había tenido un mal día y explotó en ese momento”.

“De cualquier manera, no justifica el golpe que recibí, y quiero agradecer a las personas en la calle que intervinieron para evitar que las cosas fueran peores”, comentó.

Luisito Comunica agradeció que el incidente no tuvo consecuencias más graves y aseguró que “solo me quedó un chichón”.

“La lección que nos queda es que, cuando nos enfrentemos a problemas en la calle, es mejor no responder, ya que no sabemos si la persona que tenemos frente a nosotros puede ser violenta, estar fuera de sus cabales o simplemente haber tenido un mal día”, concluyó.

