Luis Miguel e Issabela Camil: ¿Qué llevó al fin de su relación?

A pesar de que la actriz Issabela Camila y el cantante Luis Miguel compartieron casi siete años de relación, decidieron poner fin a su romance y noviazgo, debido a las diferencias entre ellos.

Luis Miguel e Issabela Camil estuvieron en una relación de casi siete años.

En una entrevista del programa Ventaneando, en 2018, la madre de Camil mencionó que Luis Miguel llevaba una vida de fama y fiestas, mientras que Issabela tenía sus propios proyectos y prefería mantenerse alejada de la vida mediática, lo que generó un distanciamiento.

A pesar de que el romance no funcionó, muchos coinciden en que Issabela Camil fue uno de los amores más profundos y significativos en la vida de Luis Miguel.

Camil inició un proceso legal en contra de Netflix, alegando el uso no autorizado de su imagen en Luis Miguel, la serie, que se lanzó en abril del 2018.

La demanda civil presentada por la esposa de Sergio Mayer busca una indemnización significativa, equivalente al 40% de los ingresos generados por la plataforma de streaming. En la primera temporada de la producción, Netflix reportó ganancias de alrededor de 5 millones de dólares.

Issabela Camil interpuso civil a Netflix por usar su imagen en la serie de Luis Miguel.

A pesar de que inicialmente la demanda fue desestimada por un juez federal en mayo pasado, el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación Civil revocó esa decisión y admitió el proceso legal iniciado por Issabela Camil.

Hasta el momento, ni el equipo legal de Netflix ni ningún miembro del equipo de producción de la serie emitió comentarios o declaraciones en respuesta a la demanda, dejando en suspenso el rumbo que tomará este caso y si la actriz logrará alcanzar su objetivo.

En una entrevista realizada el 2021 en el programa Montse y Joe, Issabela explicó su razón para no haber visto Luis Miguel, la serie, alegando: “Si lo viví, ¿para qué lo voy a ver en la tele? No me interesa”.

'Luis Miguel, la serie' se estrenó en 2018 en la plataforma de streaming Netflix.

La relación entre la actriz Issabela Camil y el cantante Luis Miguel es una historia que captura la imaginación del público desde hace décadas. El amor que comenzó en la infancia y evolucionó hasta la juventud de ambos protagonistas es un tema de constante interés para aquellos que siguen la vida del Sol de México.

Issabela Camil expresó en una entrevista en el programa Ventaneando en 2018, antes del estreno de la serie, que no le molestaba que su historia con el Sol de México fuera plasmada en la producción, ya que tanto ella como el resto de la familia Camil formaron una parte importante de la vida del cantante.

Tony Starr, madre de Issabela, compartió en esa misma entrevista que LuisMi fue como un hijo para ella y para el empresario Jaime Camil Garza, y que fue gracias a esa amistad que el cantante conoció a la esposa de Sergio Mayer cuando eran apenas niños.

Issabela Camil es ahora la esposa del actor y político mexicano, Sergio Mayer.

Según declaraciones de la viuda de Jaime Camil en un programa de espectáculos, los dos se conocieron cuando tenían aproximadamente 10 o 11 años, y su relación era como la de hermanos.

Antes de que Luis Miguel e Issabela Camil iniciaran su romance en la década de los noventa, hubo un conflicto de por medio, con un triángulo amoroso que también se reflejó en la serie.

La ahora esposa del político y actor tuvo una relación con Federico de la Madrid, uno de los hijos del expresidente de México, Miguel de la Madrid Hurtado.

