Lucía Méndez reveló por qué terminó su noviazgo con Luis Miguel

La actriz Lucía Méndez atesora los recuerdos de su romance con Luis Miguel y admite que ella cortó la relación porque se enamoró del productor Pedro Torres, un hombre completamente diferente al cantante.

Méndez siempre destaca que Luis Miguel fue espléndido con ella, lindo y caballeroso, aunque fuera 13 años menor que ella. Ella, eso sí, desconocía ese detalle, pues El Sol le dijo que tenía 20 años cuando en realidad tenía 17.

El noviazgo entre Lucía Méndez y Luis Miguel apenas duró unos meses, porque ella se enamoró de otro hombre. (El Universal)

Lucía recordó aquellos tiempos en el programa Despierta América. Era 1988 cuando Micky la conquistó, anduvieron durante seis meses pero, cuando ella conoció a Pedro Torres, se “embobó” con él y cortó con Luismi.

“Me dijo que tenía 20 y tenía 17, yo tenía 30, me hubiera ido a la cárcel, me hubieras tenido que llevar cigarritos”, bromeó Méndez, de ahora 68 años.

“Sí bateé a Luis Miguel”, dijo en la charla donde le preguntaron si sabía que la canción Fría como el viento se la había escrito a ella Luismi. Con risa nerviosa, Lucía dijo que sí.

Y aunque admite que el cantante era muy maduro para su edad, al final la diferencia de años sí pesó, y por eso cambió a El Sol por Pedro Torres.

“Luis Miguel era bello, pero muy chavito, Pedro era de mi generación. No era correcto enamorarme de Luis Miguel”, agregó.

Luis Miguel y su novia, la diseñadora española Paloma Cuevas. Foto: Archivo.

En entrevista con Yordi Rosado, Méndez contó que lo que le ayudó a no enamorarse de Luis Miguel fue que se hizo a la idea de que era algo incorrecto, así que se autolimitó.

“Yo no me enamoré tanto de él, porque consideré que no era correcto, siempre tenía como ese juicio de ‘no, no está bien, no me puedo enamorar, no debo andar con Luis Miguel’ y eso fue lo que me sacó adelante”, dijo.

Sobre el rumor de que Luis Miguel le obsequió varios regalos, la artista dice que sí, pero hubo uno que no lo aceptó porque no quería verse mal. Se trató de una pulsera de diamantes: “Era muy chico, era como verme ventajosa”, admitió.

Desde 1988, cuando terminó todo entre ella y Luis Miguel, no se han vuelto a ver; sin embargo, Lucía Méndez atesora aquella relación y cada vez que le preguntan cuenta su historia de amor con El Sol, quien actualmente mantiene un romance con la diseñadora española Paloma Cuevas.