Lorna Cepeda recuerda ‘Dancing’ como ‘la experiencia más increíble de los últimos años’

La actriz colombiana Lorna Cepeda, conocida mundialmente por interpretar a “Patricia Fernández” en la telenovela Yo soy Betty, la fea, recordó en su cuenta en Instagram su paso por la sétima temporada de Dancing with the Stars (DWTS) Costa Rica, donde resultó ganadora junto a su compañero Michael Rubí.

La actriz reveló que su participación en el programa fue “la experiencia más increíble que he tenido en los últimos años” y que la gala número ocho, donde bailó la canción setentera Le Freak, de CHIC, fue la más difícil.

Así recordó Lorna Cepeda a la Peliteñida en ‘Dancing’

“En esos días, de ese baile específico me pasó algo muy fuerte, muy, casi que no lo logro, la fuerza que Dios me dio en ese momento fue increíble, y bueno, como se dice the show must go on! (El show debe continuar)”, escribió la colombiana, sin entrar en detalles sobre el suceso que vivió.

Cepeda destacó que ese episodio le recordó lo importante que es tener a Dios en su vida y agradeció a su excompañero de baile por su “apoyo incondicional”. “Como te quiero guapo. Y otros angelitos más que estuvieron por ahí”, agregó.

Según Lorna Cepeda la gala número ocho, donde bailó la canción setentera 'Le Freak', de CHIC, fue la más difícil. (Mayela Lopez)

El recuerdo acumuló numerosos comentarios de sus fanáticos, pero el que más destacó es el de Rubí, quien escribió: “Mi amor. Recuerdo mucho esa semana, que semana, y tras de eso se me ocurrió poner esa cargada. Por esto y mucho más te merecías ese trofeo”.

Otra usuaria de la red social, @fer_villacr comentó: “Te esperamos de nuevo en Costa Rica, esta siempre será tú casa”. A lo que Cepeda respondió: “¡Qué belleza! ¡Gracias! Los quiero”.

Cepeda alcanzó el primer lugar de DWTS el 25 de setiembre del 2022 y se unió a la lista de ganadores de las temporadas anteriores que está integrada por: Alex Costa, Renzo Rímolo, Daniel Vargas, Víctor Carvajal, Johana Solano y Sofía Chaverri.

Según el presentador del formato, Randall Vargas, solamente hubo una diferencia de 1,25% entre el primer y segundo lugar, por lo que la figura de televisión, Kimberly Loaiza, se posicionó en el segundo lugar.

Lorna Cepeda tras ganar ‘Dancing’: ‘me llevo a Costa Rica en el corazón’