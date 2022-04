Liz Sheridan, la actriz que fue mamá de ‘Seinfeld’ y vecina de ‘Alf’, murió a los 93 años

Muchos recuerdan a la cariñosa y preocupada de Hellen, madre en la ficción de Jerry Seinfeld. Pero también en la comedia la memoria trae las divertidas intervenciones de la entrometida señora Ochmonek, vecina del extraterrestre Alf en la casa de los Tanner. Por estos dos papeles, la actriz Liz Sheridan, quien falleció este viernes 15 de abril a los 93 años, , siempre estará presente en los recuerdos de los clásicos de la pantalla chica.

“Liz siempre fue la mamá televisiva más dulce y amable que un hijo podría desear. Cada vez que venía a nuestro programa era la sensación más acogedora para mí. Tuve tanta suerte de haberla conocido”, escribió el actor y comediante Jerry Seinfeld en su cuenta de Twitter como despedida a quien durante nueve temporadas que duró la serie Seinfeld encarnó a su mamá.

Liz Sheridan y el actor y comediante Jerry Seinfeld mantuvieron una muy buena relación mientras trabajaron juntos en la serie 'Seinfeld'. (Twitter)

Aunque esos dos papeles son los más recordados, la carrera de Sheridan no fue nada modesta y brilló en Broadway como actriz, bailarina y también cantante. En televisión y en el cine fue parte de títulos como Kojak, The White Shadow, Gimme a Break, Who’s That Girl, One Day At a Time, Three’s a Crowd y The A-Team.

La artista, que nació en Nueva York, fue hija de una cantante y un pianista, así que las artes siempre fueron pieza fundamental en su vida.

Además de la actuación y del canto y el baile, a Sheridan se le recordará por haber estado comprometida en matrimonio con James Dean, el rebelde sin causa.

La relación sentimental se dio en la década de los años 50 cuando Dean todavía no era el actor que se convertiría en todo un ícono del cine. Sheridan dio cuenta de su romance en el libro Dizzy & Jimmy: My Life With James Dean.

La familia de la serie Seinfeld vive un momento de luto ya que, además de la muerte de Sheridan, el 2 de abril murió Estelle Harris, quien interpretó a la mamá de George Costanza en la comedia de situación.