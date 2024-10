Liam Payne planeaba casarse antes de su trágica muerte

El fallecimiento de Liam Payne, exintegrante de One Direction , conmocionó al mundo. Días después de su partida, su novia Kate Cassidy reveló detalles sobre los planes que tenían juntos. En una emotiva publicación en Instagram, la actriz comentó que Payne tenía la intención de proponerle matrimonio dentro de un año.

Kate Cassidy revela que Liam Payne planeaba proponerle matrimonio antes de su trágica muerte. El cantante también dejó un legado altruista en Londres. Foto: Instagram de Kate Cassidy.

Kate Cassidy comparte la nota desgarradora de Liam Payne

Cassidy, de 26 años, rompió el silencio con un mensaje lleno de dolor. Acompañando un carrete de fotos junto a Payne, la joven confesó que el cantante le escribió una nota donde manifestaba su deseo de casarse con ella. “Liam y yo hablamos sobre nuestro futuro, y aunque ya no esté aquí, llevaré siempre sus sueños conmigo”, expresó en redes sociales.

En su mensaje, Cassidy desmintió rumores sobre problemas en su relación, aclarando que ambos estaban en un momento feliz y planificando su compromiso. La actriz compartió la nota que Payne le escribió, la cual decía: “Kate y yo nos casaremos dentro de un año y estaremos juntos para siempre”.

A medida que asimila la pérdida, Cassidy expresó lo devastador que ha sido para ella vivir sin Payne. “No puedo imaginar un día sin su risa y su amor. Estoy luchando por encontrar sentido a esta nueva realidad”, escribió. También agradeció las muestras de apoyo que ha recibido de los seguidores del cantante.

Antes de su muerte, Payne y Cassidy pasaron tiempo juntos en Sudamérica, como mostraron en sus publicaciones en redes sociales. Sin embargo, la actriz regresó a Miami, Estados Unidos, poco antes del accidente en Argentina, lo que añadió un doloroso giro a la tragedia.

Carta escrita por Liam Payne en la que expresa que le iba a pedir matrimonio a su novia Kate Cassidy. Foto: Instagram de Kate Cassidy.

Liam Payne donó su tiempo en secreto para ayudar a familias

Durante la pandemia de covid-19, Liam Payne no solo se destacó como artista, sino también como una figura altruista que ayudó a cientos de familias necesitadas en Camden, Londres. Sin buscar reconocimiento, el cantante donó £80.000, cerca de $103.000, a campañas contra la pobreza alimentaria y se ofreció como voluntario en el Banco de Alimentos de Euston.

Recientemente, la directora de la organización, Dorothea Hackman, destacó la generosidad de Payne, quien fue clave para enfrentar la alta demanda de alimentos durante el confinamiento. En una publicación de la revista New Journal de Camden, Hackman expresó su gratitud hacia Payne, calificándolo como “el joven más amable y sensible” que conoció. “Se involucró de lleno, empacando cajas, llevando suministros y apoyando a los voluntarios. Lo hizo sin querer ninguna publicidad”, señaló.

La generosidad de Payne no se limitó a la donación económica. Según Hackman, el cantante preguntó personalmente qué necesitaban y no dudó en aportar lo necesario para sostener la operación. La mitad de los £80.000 fueron destinados a la organización benéfica Food For All, donde Payne también se ofreció como voluntario. Peter O’Grady, director de Food For All, mencionó que la donación de Payne fue la más grande que recibieron.

La inesperada muerte de Payne ha dejado una huella imborrable entre los voluntarios que trabajaron con él. “Liam entendía sus responsabilidades sociales como una figura pública exitosa. Lo extrañaremos profundamente”, añadió Hackman. El cantante, que falleció a los 31 años, dejó un legado musical y un recordatorio de la importancia de ayudar a quienes lo necesitan.