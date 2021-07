Leonardo Perucci sufre cáncer linfático y asegura que “Hay Leo Perucci para rato”

El querido presentador y actor Leonardo Perucci informó ayer, por medio de un mensaje grabado en el programa Giros de canal 6, que sufre cáncer linfático y que por esta razón los televidentes no lo verán por unos días en el programa que conducía junto a Patricia Figueroa y Verónica González.

Perucci habló con Viva sobre su padecimiento, y durante la entrevista telefónica se mostró siempre muy positivo y agradecido porque, según él, el cáncer está en una etapa primaria y está a tiempo de combatirlo y ganar la batalla.

El actor de 74 años comienza el lunes 15 el tratamiento con quimioterapia, para atacar el padecimiento. Perucci habló sobre este proceso y también cómo lo ha tomado él y su familia, tanto en Costa Rica, como la que tiene en Chile.

¿Cómo se enteró de que tiene cáncer linfático?

No lo esperaba como todas estas cosas; empezó con una tos que en un principio pensamos que podría ser algo en un pulmón, pero al final los excelentes médicos del Hospital Calderón Guardia descubrieron que era una cosita en un ganglio, muy pequeña, pero un tumor canceroso.

¿Cómo tomó la noticia?

Es un cáncer linfático en una etapa primaria y ahí le vamos a entrar con todo. El lunes comienzo mi quimioterapia, lo cual me tiene muy contento y entusiasmado porque significa que ya uno empieza a luchar con remedios y con medicina contra la enfermedad.

¿Dónde está ubicado el tumor?

Está en la base de uno de los bronquios, es chiquititico pero ahí está y hay que evitar que se propague. La doctora cuando me llamó me dijo que el pulmón no tiene nada y que el tumor está en una etapa primaria.

¿Físicamente cómo se siente?

Estoy exactamente igual, no tengo dolores, no tengo nada, de repente una tos. No he bajado de peso, sólo un kilo y medio lo cual tampoco es mucho.

”Me felicito porque lo hayan detectado ahora, porque hay gente que le dicen que tiene cáncer y no hay nada que hacer, los abren, los vuelven a cerrar y ya.

¿Qué cambios hará en su vida?

Físicamente estoy caminando por aquí, por el barrio, como siempre lo hago y guardando las proporciones porque la quimio debilita las defensas; estoy pasando por un cambio total de alimentación. La vida da una vuelta de 180 grados, hay que hacer un viraje total de alimentación y costumbres, pero me mantengo fuerte por el cariño de la gente.

Se escucha muy positivo, como generalmente es.

Por supuesto, aquí ni un paso atrás ni para tomar impulso y tengo que decirle a la gente que está padeciendo esto que luche, que no se depriman, que no se echen para atrás, esto es ganable, no se echen a morir antes de tiempo. Que si se les va a caer el pelo, no importa; yo he tenido la mitad casi toda la vida y ahora se me va a caer la otra y lo que me interesa es estar bien.

Perucci decidió dar él mismo la información sobre su enfermedad y por medio de un emotivo pero sencillo mensaje les contó a los televidentes por qué no lo estaban viendo en Giros.

¿Por qué quiso dar la noticia usted mismo?

Prefiero dar yo la noticia para que no haya especulaciones, tampoco puedo estar inventando que estoy en vacaciones. Estoy con un problema, un remesón muy fuerte y no lo voy a negar, pero como en los temblores toca agarrarse firme y entrarle de frente como lo he hecho con todo en mi vida.

¿Cómo lo ha tomado la familia?

La familia en un principio se afectó, pero ha reaccionado como yo esperaba como un puño unido. Hasta los que están en Chile están apoyándome por completo. Mi esposa Arabella Saverry y mis hijos Andrea, Valeria y Leonardo me han dado todo su amor.

¿Ha recibido mucho apoyo de la gente?

Es maravilloso, llamadas, mensajes en el Facebook , muchos han estado pendientes de mí. Se siente mucho el cariño de la gente.