Laura Ortega y Fernán Faerron ya son esposos: vea todos los detalles de su boda

Dos meses después de que Fernán Faerron le propusiera matrimonio a Laura Ortega, la popular pareja llegó al altar. Este 4 de febrero, en compañía de sus seres más cercanos, la expresentadora de televisión y el futbolista se casaron.

Así fue la boda de Laura Ortega y Fernán Faerron

Semanas atrás, Ortega, conocida por su fugaz paso por Batalla de Talentos en Repretel, así como por sus facetas como modelo y cantante, le contó a sus seguidores en redes sociales de que se aseguraría de que en su matrimonio les acompañaran solo las personas que de verdad estuvieran felices por ellos.

En todo momento, y tras su experiencia con su primer matrimonio, ella se mantuvo con mucha discreción acerca de los detalles de evento.

Lo que los seguidores de Laura no esperaban, era que la boda se realizara tan pronto. La organización del matrimonio estuvo a cargo de la empresa I Do, quienes aseguraron que planearon la unión “en tiempo récord”. Eso sí, ese detalle no interfirió en que Laura, de 28 años, y Fernán, de 23, vivieran momentos mágicos junto a sus familias y amigos.

“Menos de una semana para planear esta boda y fue mejor de lo que soñé”, escribió Laura.

En fotos y videos que ha compartido Laura, se ve que el matrimonio fue en un mirador, en el que tuvieron como testigo el atardecer. El espacio en el que se realizó la ceremonia estuvo decorado con decenas de flores de todo tipo en color blanco.

Entre los momentos más emotivos de la boda, se aprecia cómo Tomás Ortega, el sobrino de Laura y a quien todos conocen como Taquito, fue el encargado de llevar las alianzas a los esposos. Así mismo, Laura mostró una grabación en la que se ve cómo Fernán no logra contener las lágrimas cuando ve llegar a la novia.

La pareja llegó hasta el altar vistiendo atuendos clásicos. Laura apostó por un vestido con pedrería y tul en color blanco y con corte de sirena, mientras que Fernán por un esmoquin negro.

Al finalizar la ceremonia, los novios y sus invitados compartieron una cena en un salón, en el que sobresalió una decoración natural y colorida. Posteriormente, pasaron a la fiesta, en la que la novia lució un nuevo vestido de satín blanco.

Estas son algunas de las fotos de la feliz ceremonia.

Laura Ortega y Fernán Faerron dieron el 'sí acepto' el domingo 4 de febrero, dos meses después de comprometerse.

El matrimonio de Laura Ortega y Fernán Faerron estuvo lleno de detalles que representan a la pareja.