Laura Ortega piensa quitarse los implantes mamarios

La creadora de contenido costarricense, Laura Ortega, reveló en sus redes sociales que planea someterse a una cirugía de explantación; es decir, piensa en quitarse sus implantes mamarios “o al menos reducirlos”.

“Me gustaría usar demasiada ropa que definitivamente no puedo usar porque me veo como toda pechugona, escotadota, como que a veces es molesto”, expresó la figura pública, luego de explicar que anteriormente se sometió a una cirugía de reducción para pasar de 900 centímetros cúbicos (cc) a 400 cc.

Por medio de un video en sus historias de Instagram, Ortega manifestó que “toda la grasa” de su cuerpo se le va a los pechos. “Otra vez se me hicieron gigantes, no puedo ni ir al gimnasio en paz, porque salto la cuerda y siento que me van a dar una cachetada”, confesó.

De acuerdo con su relato, el paso lo daría principalmente por asuntos de estética y no por salud. “En los bikinis siempre he sido s en la parte de abajo, no puedo usar s en la parte de arriba y la mayoría lo venden junto (...). Nada me queda arriba”, aseguró.

Si la creadora de contenido se somete al procedimiento, se uniría a la tendencia que se popularizó recientemente de explantación, a la que ya se sometieron, por ejemplo, la exmodelo costarricense Vica Andrade y la actriz mexicana Esmeralda Pimentel.

“Tomé la decisión de realizarme una explantación mamaria por mi salud, por mi vida, por mi familia, por mi cuerpo, por amarme, por honrarme”, comentó Andrade en sus redes sociales, tras entrar al quirófano el 29 de marzo.

“Las enfermedades de los implantes mamarios son reales, existen y matan. Cada vez son más las mujeres que levantan la voz al respecto y el día de hoy quise hacerlo yo. Los dos últimos años han sido muy difíciles para mi salud y por eso tomé esta decisión”, concluyó.

Pimetel se sometió a la cirugía hace un año y —según dijo en un video— se siente “más hermosa, más sensual y más femenina” que nunca. “Me siento muy orgullosa de haberme quitado estas cosas tóxicas”, aseveró la intérprete —protagonista de telenovela La Vecina— mientras mostró los implantes que utilizó.

