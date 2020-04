Gaga dijo el lunes que el dinero fue recaudado en siete días y beneficiará a la Organización Mundial de la Salud. La estrella pop y Global Citizen también anunciaron el evento televisivo One World: Together At Home, para apoyar las medidas contra el coronavirus. El especial será transmitido el 18 de abril, a las 6 p. m. (hora de Costa Rica) simultáneamente por ABC, NBC, CBS, iHeartMedia y las cadenas Bell Media. También se podrá ver en vivo por YouTube, Apple, Facebook, Instagram, Twitter y otras plataformas.