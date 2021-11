‘La policía mató a Octavio Ocaña’, asegura el padre del fallecido actor

Octavio Pérez, padre del actor Octavio Ocaña, reveló detalles sobre el asesinato de su hijo. En nuevas declaraciones, el progenitor señaló que la pistola que portaba su hijo sí era del joven, pero que la bala que le habría quitado la vida no corresponde al calibre del arma, de la cual tenía permiso por parte de la Defensa Nacional.

[ Octavio Ocaña: videos muestran persecución y los momentos finales del actor ]

En el programa del comunicador Gustavo Adolfo Infante, el padre expresó sus preocupaciones a fondo. Durante la entrevista, el padre del actor señaló que “la policía mató a Octavio Ocaña”.

“Como padre estoy destrozado, no tengo las palabras. Pero ahora va con las autoridades, hasta las últimas consecuencias. Mi hijo no fumaba marihuana, mi hijo no era un alcohólico que tomara dos días porque teníamos responsabilidad. Yo soy empresario y él estaba en México cuidando mi empresa de allá y yo estoy en Tabasco recibiendo órdenes de él y así éramos diario”, reveló.

Octavio Pérez, padre del actor Octavio Ocaña, recibe a familiares y amigos en la funeraria Gayosso Santa Mónica en el Estado de México. Foto: Agencia EL UNIVERSAL/Germán Espinosa/EELG

Octavio Pérez dijo que su hijo tenía el arma debido a la inseguridad en el país, pero nunca traía cartucho cortado, y aseguró que la bala que impactó en la cabeza del actor, herida por la cual murió, no fue del calibre .380 mm, sino 9 mm, la cual, según él, entró desde afuera del vehículo.

El actor Octavio Ocaña, joven de 22 años famoso por interpretar desde su infancia al personaje Benito en la serie "Vecinos", falleció cuando viajaba a bordo de una camioneta en el Estado de México. Foto: Archivo Agencia EL UNIVERSAL/EELG

También, aseguró que tiene un video que le dio un amigo de la Guardia Nacional que podría cambiar el rumbo del dictamen que dieron las autoridades.

Tras el informe de las autoridades mexicanas, donde señalan que Octavio Ocaña había consumido marihuana y alcohol, su padre aseguró que en un primer informe que les dieron a la familia habían negado el hallazgo de dichas sustancias.

“Estoy muy molesto con ese dictamen. Han dado tres comunicados. Hay un fiscal que habló con mi hija y le dijo que lo que salió primero que negativo, prueba de alcohol negativo, que prueba de Harrison negativa, cómo se va a disparar, luego se lo voltean y que crees que siempre sí”, añadió.