La nueva polémica de Shakira: canta 'I might kill my ex' mientras limpia con tacones

Shakira volvió a enviar una indirecta en redes sociales a su expareja, Gerard Piqué, a quien a inicios de enero le dedicó la BZRP Music Sessions, Vol. 53, la cual es una tiradera también para la nueva novia del exfutbolista, Clara Chía.

Desde entonces, la intérprete de Monotonía está bajo el ojo público y cada cosa que comparte se hace viral. En esta ocasión, en su cuenta oficial de TikTok compartió un video corto en el que se le ve limpiando el piso de la cocina.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los internautas es la canción de fondo, ya que habla de que quiere matar a su ex. Se trata del tema Kill Bill de SZA y aunque su letra está en inglés, traduce lo siguiente: ”Podría matar a mi ex, no es la mejor idea. Su nueva novia es la próxima, ¿cómo llegué aquí? Podría matar a mi ex, aunque todavía lo amo. Prefiero estar en la cárcel que sola”, dice la canción.

A tres horas de haber sido publicado, el video ya acumula 2,7 millones de visualizaciones, casi medio millón de “me gustas” y miles de comentarios, los cuales no solo han hablado de la canción, sino que también han criticado su forma de limpiar la casa.

“Yo fingiendo que estoy limpiando cuando claramente tengo como 5 sirvientas jajaja”. “Indirectas muy directas”. “GENIA. Esta canción está perfecta para el momento”. “Una indirecta muy directa y sabemos todos aquí para quien ex es específicamente”, se lee en los comentarios.

Desde que la expareja anunció su separación, Shakira no dudó en mostrar sus sentimientos. Primero lo hizo con la canción de Te felicito, en la que habla de una persona que actúa en una relación. Luego, lanzó Monotonía cuya letra hacía alusión al desamor. Pero, sin duda la que más impactó fue su tema con el productor argentino Bizarrap.

