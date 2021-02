-Estoy buscando una disquera (con la que trabajaba anteriormente se disolvió), alguien que me pueda producir porque tengo mucho material. En la pandemia me terminé dando cuenta de que más que hacer videos me gusta hacer música y aunque muchos me conocen por lo de Justin Bieber, en redes empecé con la música pero me fui por el rumbo de los videos y la comedia. Quiero retomar la música porque con ella expreso lo que siento, lo que quiero, lo que he pasado; la música es mi refugio. No me quiero enfocar en un solo ritmo, me gustaría probar con reguetón, con rap o con pop.