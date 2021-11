Kristen Stewart se casará con guionista Dylan Meyer

Kristen Stewart no se quedará con el recuerdo de haber usado un vestido de novia al interpretar a la princesa Diana de Gales, sino que se alista para vivir su propia experiencia en una boda. La protagonista de Spencer ha hecho público que se casará con la guionista Dylan Meyer, conocida por escribir títulos como XOXO y Rock Bottom. “Nos vamos a casar, lo haremos totalmente. Quería que me propusieran matrimonio, así que creo que definí claramente lo que quería y ella lo logró. Nos vamos a casar, está sucediendo”, dijo Stewart a The Howard Stern Show.

Kristen Stewart y su prometida Dylan Spencer comparten su amor por redes sociales. Foto: IG Kristen Stewart y su prometida Dylan Spencer comparten su amor en las redes sociales. Foto: IG

La icónica protagonista de la saga Crepúsculo no tiene redes sociales, pero en distintas ocasiones ha declarado lo enamorada que está de Meyer, quien asegura que es la indicada para ella y que hará todo lo que sea por su amor.

“Cuando lo sabes, lo sabes. ¿Sabes a qué me refiero? Eso es lo único que puedes sentir que sabes... Saber que sí estás enamorada de alguien”, expresó.

La guionista, quien a través de sus redes sociales publica los momentos que pasan juntas y el gran amor que se profesan desde que se conocieron, le ha dedicado mensajes de amor y agradecimiento en cada oportunidad que tiene.

Kristen y Meyer se conocieron hace ocho años en una película, pero todo comenzó hace dos años cuando se volvieron a encontrar en un cumpleaños de una amiga en común.

“Se lució en el ágape y yo le dije, ‘¿Dónde has estado y cómo no te he reconocido?”, recordó Kristen en la entrevista, y compartió que fue en un bar en donde se le declaró a la guionista. “Yo le dije ‘estoy tan jodidamente enamorada de ti”” y así se inició su historia de amor.

Meyer nació en Los Ángeles, y también participó como escritora en varios episodios para la serie Miss 2059. Como actriz ha interpretado algunos papeles pequeños en películas como The Death and Return of Superman y Wrestling Isn’t Wrestling.