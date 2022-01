Kim Kardashian dejó de seguir a Miley Cyrus aparentemente por celos

Los celos han atacado a Kim Kardashian tras su enamoramiento con el comediante Pete Davidson. La millonaria socialité dejó de seguir en Instagram a Miley Cyrus, y tal parece que la razón obedece al comportamiento que tuvo la cantante con su novio durante un show especial para recibir el 2022.

La cuenta de fans de Miley Cyrus en Twitter llamada @MileyEdition fue la primera en percatarse, y portales como La Vanguardia y Quién han asegurado que se debe a la “confianza” que tuvo la artista con Davidson durante el programa.

Cyrus y Davidson organizaron este especial en el que ambos cantaron la canción Miami, de Will Smith, y se vio que la pasaron muy bien juntos. Durante el evento, la cantante hizo una broma sobre los rumores del “tamaño” del pene de Pete, lo cual habría generado el malestar de la mayor de las Kardashian.

[ Kim Kardashian entraría a guerra legal con tal de relanzar su línea de belleza ]

Miley Cyrus y Pete Davidson en el especial de fin de año. Foto: Captura de pantalla

Además, cuando Miley visitó previamente The Tonight Show para promocionar el especial, la oriunda de Tennessee le cantó It Should Have Been Me al comediante de Yvonne Fair. “Esto es para ti, Pete Davidson”, dijo antes de cantar, a lo que Davidson apenas contestó “oh, gracias”.

Además, según informó el portal Page Six, tras la aparición de ambos en The Tonight Show, Cyrus fue vista dirigiéndose a la casa de Davidson en Staten Island, Nueva York.

[ “Fue un asco”: Miley Cyrus sobre su divorcio con Liam Hemsworth ]

Miley también publicó una foto al lado del novio de Kardashian en su Instagram. “Big Debut Energy”, escribió la cantante, bromeando entre líneas como si quisiera decir “energía de pene grande”.

Después del especial, Kardashian y Davidson partieron de vacaciones y, según reportes de varios portales, ya se encuentran en Bahamas.