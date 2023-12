Keylor Navas y Andrea Salas celebran 14 años de matrimonio con emotivo video en Instagram

El arquero del Paris Saint-Germain, Keylor Navas, y su esposa, Andrea Salas, lucen sonrientes tras celebrar el 25 de diciembre su decimocuarto aniversario de casados.

Esta unión es admirada por su resistencia y compromiso a lo largo de los años.

Para conmemorar esta ocasión especial, Salas compartió un conmovedor video en su perfil de Instagram. El clip estaba acompañado de la canción Can you stand the Rain (¿Puedes soportar la lluvia?), evocando memorias de su matrimonio. “14 años juntos, eligiendo nuestras batallas. Feliz aniversario, Keylor”, escribió Salas junto al video.

La pareja ha recibido numerosas felicitaciones de sus seguidores en redes sociales, “Felicidades, que Dios les mantenga unidos siempre. Bendiciones” y “Son un ejemplo a seguir, los amo”. Incluso, la madre del guardameta dejó un comentario especial, diciendo: “Que Dios los bendiga y permanezca siempre en su hogar. Bendiciones, feliz aniversario. De la mano de Dios, siempre se logra todo”.

Es importante recordar que Keylor Navas y Andrea Salas son padres de tres hijos: Mateo, Thiago y Daniela Hernández. Su familia es un pilar fundamental en su vida y los han acompañado en esta travesía matrimonial.