Kate Middleton no romperá su tradición y sí asistirá a la final masculina de Wimbledon

La princesa de Gales, Kate Middleton, asistirá a su segundo evento público desde que se dio a conocer que batalla contra el cáncer.

Así lo revelaron medios internacionales como The New York Times, Deadline y NBC News, a partir de un comunicado difundido por el Palacio de Kensington.

Según detallan, la esposa del príncipe William presenciará este domingo 14 de julio la final masculina de Wimbledon, en el All England Lawn Tennis and Croquet Club, de Londres, en el que se enfrentarán Novak Djokovic y el actual campeón Carlos Alcaraz. Este es uno de los cuatro Grand Slam de tenis que existen.

Kate Middleton se ha convertido en una de las figuras más queridas de la Realeza británica.

Según The New York Times, la participación de la princesa se confirmó luego de que el All England Club revelara que ella se ausentaría de la final femenina entre Jasmine Paolini y Barbora Krejcikova, prevista para este sábado 13 de julio.

Kate y el príncipe William han asistido juntos por años a la final. Además la princesa ha sido patrocinadora del All England Club por aproximadamente ocho años y desde el 2016 entrega el trofeo al ganador.

Esta será la segunda aparición pública de la princesa desde que anunció a inicios del 2024 que padece de cáncer, pues a mediados de junio Kate Middleton estuvo con la familia en el desfile militar Trooping the Colour, realizado por el cumpleaños del rey Carlos III.

Antes de eso, la última aparición de la princesa de Gales, de 42 años, había sido en diciembre del 2023. Al mes siguiente se sometió a una misteriosa operación abdominal y tras una serie de especulaciones, en marzo se reveló que la esposa del heredero al trono británico tenía cáncer.

El pasado mes de junio, en una actualización sobre su salud, Kate dijo que por la quimioterapia había días buenos y otros no tanto.

“En esos días malos te sientes débil, cansada y tienes que dejar que tu cuerpo descanse. Pero en los días buenos, cuando te sientes más fuerte, quieres aprovechar al máximo el bienestar”, afirmó.

En esa ocasión también dijo que su tratamiento iba a continuar durante unos meses más.