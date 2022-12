Karol G se burla de sí misma al escucharse hablando inglés

¿Recuerda el popular audio “Oh, my God! This is so amazing. I am super happy wow”? Pues bien, la cantante de género urbano Karol G volvió a traer a la luz su famosa frase en redes sociales. En esta ocasión para reírse ella misma de su pronunciación en inglés al hacer un video de expectativa versus realidad, en el que compara cómo piensa ella que habla en inglés y cómo suena realmente.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌