Kanye West se casa en secreto con diseñadora de su marca de ropa

Kanye West vuelve a apoderarse de los titulares de la presa internacional, pues tan solo dos meses después de firmar el divorcio con una de las multimillonarias más famosas del mundo, Kim Kardashian, el rapero contrajo nupcias nuevamente. A continuación le explicamos de quién se trata.

De acuerdo con el diario TMZ el polémico cantante tuvo una ceremonia privada en la que se casó con Bianca Censori, quien trabaja como diseñadora para Yeezy —la marca de ropa de West— desde hace varios años. Anteriormente la mujer fue captada con el cabello largo y castaño, pero cambió su estilo, por lo que ahora lo luce corto y rubio.

No obstante, el medio aclaró que la pareja aún no presentó ningún certificado de matrimonio para que la unión sea legal, por lo que se presume que la boda fue simbólica. A pesar de eso, ya se vio al rapero, de 45 años, utilizar un anillo de bodas en público cuando llegó con su pareja a inicios de esta semana al hotel Waldorf Astoria, en Beverly Hills.

Kanye West fue visto en público mientras utilizaba un anillo de bodas. (TMZ)

“Ye” lanzó un sencillo en diciembre titulado Censori Overload, en honor a su nueva pareja. Ese mismo mes, Kardashian aseguró en un podcast, producido por la cadena CNN, que la crianza compartida de sus cuatro hijos con West es “endiabladamente difícil”.

“Tuve el mejor padre, tuve los mejores recuerdos y la mejor experiencia y eso es todo lo que quiero para mis hijos. Eso es lo que quisiera para ellos”, dijo la empresaria entre lágrimas. En la misma conversación, la celebridad aseguró que protege a sus hijos “lo mejor posible” de la cobertura mediática.

Es importante recordar que el rapero perdió contratos de marcas importantes e incluso fue expulsado de Twitter por hacer comentarios antisemitas y mostrar su admiración públicamente a Adolf Hitler.

Twitter suspende a Kanye West por expresar admiración hacia Adolf Hitler

Sobre ese tema también se refirió la exesposa en la entrevista, donde enfatizó que trata de mantener a sus hijos lo más separados de la televisión y de las redes sociales, para que no se enteren de los comportamientos cuestionables de su padre.

“Un día mis hijos me agradecerán por sentarme aquí y no haber ‘vapuleado’ a su padre cuando pude. Me lo agradecerán y responderé en privado cualquier cosa que quieran saber. Ya no me corresponde meterme en esas cosas”, agregó Kardashian.

Desde su divorcio, el rapero debe pagar $200.000 (¢115 millones) al mes en concepto de manutención para sus hijos.