Kanye West: el talentoso rapero del enorme ego

Él es un dios, el Shakespeare de nuestro tiempo, el mejor artista de nuestra generación, un “hacedor” de estrellas cuyo destino es ser presidente de Estados Unidos. No, esa no una descripción subjetiva de Kanye West: así dice verse él.

West es un talentoso rapero que no ha tenido reparo en expresarse sin límites sobre sí mismo. Inició su carrera como productor a los 19 años a finales de los noventas y pronto se consolidó como uno de los músicos de hip-hop más aplaudidos de su generación. Sin embargo, fuera de la escena rap empezó a hablarse de él hasta hace algunos años, no tanto por su música sino por su forma de actuar y su desmedido hablar, el cual trasciende su propio trabajo y que le ha valido el calificativo de arrogante de parte de algunos (y de visionario por parte de sus seguidores).

Con el lanzamiento el 11 de febrero anterior de su último disco The Life of Pablo en el Madison Square Garden, así como de su colección de ropa Yeezy Season 3, su arrollador ego y sus polémicas regresaron. Todo esto quedó plasmado en el evento, al cual asistieron unas 70.000 personas, y que fue transmitido en cines y por streaming, algo que puede ser exagerado para la presentación de un disco (aunque con West, las exageraciones se miden en una escala distinta).

LEA TAMBIÉN: Kanye West dice que debe $53 millones y detiene descargas de su disco

Precisamente ese evento encendió otra chispa con su amiga, enemiga o contrincante Taylor Swift, con quien comenzó una relación de polémica en los VMA del 2009.

A continuación le mostramos los pasajes más polémicos de la carrera de Kanye West.

Kanye vs Taylor Swift. En el 2009 la cantante estadounidense Taylor Swift recibió uno de los primeros premios MTV de su carrera por el video de su canción You Belong With Me. A Kanye eso no le pareció correcto y para sorpresa de todos interrumpió el agradecimiento de Swift y dijo que el premio debió haber sido para una Beyoncé (visiblemente acongojada ante el exabrupto de su amigo).

Desde entonces la relación entre ambos no fue la mejor, pero el año anterior la tensión se rompió cuando Taylor Swift le entregó en la misma gala el premio Michael Jackson Video Vanguard Award a Kanye. Después el rapero le envió flores a Swift, una señal de amistad que, aparentemente, duró poco.

Awwww Kanye sent me the coolest flowers!! #KanTay2020 #BFFs Una foto publicada por Taylor Swift (@taylorswift) el 4 de Sep de 2015 a la(s) 3:08 PDT

En su nuevo disco, West incluyó en su canción Famous una línea dedicada a Switf: "Siento que Taylor y yo podríamos tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Yo hice famosa a esa zorra". En respuesta, este lunes 15 de febrero, Swift, en su discurso de recibimiento del Grammy como mejor álbum por 1989, le dedicó indirectamente unas palabras.

ADEMÁS: Kanye West celebra a Kanye West con un gran evento en Nueva York.

"Quiero decirle a todas las mujeres que habrá gente que intentará boicotear su éxito o atribuirse sus logros. Pero si se centran en su trabajo un día se darán cuenta de que lo habrán logrado gracias a su esfuerzo y a la gente que les quiere", dijo Swift.

Beck. Al igual que lo hizo con Swift, en los Grammy del 2015 casi realiza la misma escena cuando Beck retiró el premio a mejor álbum, y aunque West subió al escenario se devolvió sin decir nada.

Despues de la ceremonia reclamó nuevamente el premio para Beyonce: "Beck tiene que respetar el arte y tendría que haberle dado su premio a Beyoncé"

"Soy un Dios". Otras de las pelémicas de Kanye tienen que ver con la manera en que se ve a si mismo. Ha llegado a decir que es el artista musical vivo más importante.

En el 2006 fue portada de la revista Rolling Stone, con una corona de cruz sobre su cabeza, una clara alusión a Jesús. En el 2005 ganó dos Grammy por su canción Jesus Walks.

"Bill Cosby es inocente". En sus redes sociales, el cantante también derrocha citas citables. Por medio de ellas dijo que el comendiante Bill Cosby es inocente de las acusaciones de abuso sexual contra decenas de mujeres; le pidió $1 billón al dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, y expuso sus deudas por unos $53 millones.

En el mismo discurso que realizó en los VMA del año anterior dio inicio a su carrera política y aseguró que buscará la presidencia de Estados Unidos en el 2020.

Para ese entonces aceptó en el mismo escenario que estaba drogado. Precisamente este martes comenzó a discutir propuestas suyas que aplicaría en caso de llegar a la Casa Blanca.

— KANYE WEST (@kanyewest) febrero 16, 2016

Ni Pablo Escobar. Un nuevo episodio protagonizó West el pasado fin de semana, antes de salir al aire en el programa Saturday Night Live. En un audio publicado por el New York Post se escucha al artista decir que es "50% más influyente que cualquier otro ser humano", como por ejemplo Pablo Picasso o Pablo Escobar.

A pesar de su comportamiento el artista es uno de los cantantes más exitosos. Posee casi un centenar de premios, entre ellos 21 Grammy. Aunque probablemente piense que merece más.