“Puedes ver que tengo mucho dinero, ropa, carros, allegados, logros, premios y aún así no me sentía lleno como persona. ¿Han visto las estadísticas de cómo termina la vida de los que empiezan a ser famosos desde niños? Se pone una presión y responsabilidad absurda sobre la cabeza de un niño y sus emociones y lóbulo frontal (el que se usar para tomar decisiones) no está desarrollado aún”, explicó el cantante.