Johnny Depp vs. Amber Heard: revelan mensajes de los padres de la actriz dirigidos al actor

Desde que comenzó la batalla legal entre Amber Heard y Johnny Depp, no solo captó la atención de la opinión pública en todo el mundo, sino que dividió las opiniones entre quién es la víctima y quién el victimario. Las pruebas que los defensores mostraron en cada audiencia, en el marco del juicio por difamación que el actor le inició a su exesposa, aumentaron aún más la grieta.

En las últimas horas, además, se revelaron unas conversaciones que los padres de Amber, David Heard y Paige Parsons, mantuvieron con Depp.

Tales mensajes fueron enviados a Depp el 27 de mayo de 2016, tras la orden de alejamiento que Amber le interpuso al actor por las supuestas agresiones físicas que sufrió. Lo hizo luego de que Johnny le pidiera desalojar un departamento ubicado en Estados Unidos, propiedad de él. La conversación se expuso durante el juicio.

El juicio de Johnny Depp en contra de Amber Heard inició en abril. Después de una semana de descanso, el litigio seguirá su curso este 16 de mayo. Foto: Archivo.

Entre los mensajes se pueden leer unas palabras que Paige Parson le envió a su exyerno, en la que se refiere a la orden de restricción que su hija pidió.

“Su abogado le dijo que tenía que hacerlo y que tenía que hacerlo hoy. Por eso quería hablar con vos. Te juro que esto no fue idea de ella ni lo hizo de buena gana. Le dijeron que era su única opción para no ser expulsada del departamento . No estoy poniendo excusas, pero eso es lo que ella creía. Ella no quería hacerlo. Sintió que estaba traicionando a su único amor, pero los abogados así lo dijeron”, le aseguró la mujer al intérprete en relación al pedido de los defensores de Amber.

A continuación Paige, que falleció en el año 2020, terminó la conversación bajo un gesto que dejó en evidencia la excelente relación que mantenían: “Por favor, no muestres esto si alguna vez hablas nuevamente con Amber. Te amo hijo. Por favor, no uses lo que te dije en mi contra, por favor”.

Desde su lado, el protagonista de Charly y la fábrica de chocolates, le respondió: “Si ella no quisiera presentar una orden de restricción en mi contra y enviar un mensaje al mundo de que soy una especie de golpeador violento. Entonces, ¿por qué iría al juzgado con una foto de ella que parece haber sido abusada? Esta es mi vida también, ¿qué se supone que deben pensar mis hijos? No merezco esto, especialmente no de ella “.

Por su parte, el padre de Amber, David Heard, también le envió un mensaje a Depp, donde afirmó que los letrados le obligaron a su hija a pedir la orden de restricción. “El abogado le dijo que tenía que hacerlo o no tendría donde vivir en 30 días”, subrayó el hombre, en el que también hizo mención al pedido de desalojo que Deep le envió a su exesposa , razón por la cual se generó el conflicto.

En este contexto, los usuarios de las redes sociales opinaron sobre el tema en Twitter y dieron su punto de vista al respecto.

“Los padres de Amber Heard, David y Paige Heard, admitieron que todo el reclamo de abuso doméstico fue producto de los abogados de Amber Heard”, escribió un usuario. “Los padres y la hermana de Amber Heard no quieren tener nada que ver con ella, admiran a Johnny Depp”, consideró otra persona.

Si bien las conversaciones mostraron el estrecho vínculo entre la familia de la protagonista de Aquaman y Deep, según consignó el medio Newsweek, en el juicio se dejó en claro ninguno de los dos tomaron postura a favor de él . No obstante, en las redes sociales las opiniones son diversas y se generó un debate que parece no tener fin.