Jeremy Renner tardaría años en recuperarse, dicen sus amigos

Desde que Jeremy Renner comenzó a compartir su proceso de recuperación en redes sociales, luego de ser atropellado por una máquina quitanieves de siete toneladas, amistades de la estrella de las películas de Marvel aseguran que su caso es más severo de lo que el actor ha dejado ver. Aunque fue dado de alta en el hospital, el actor tardará por lo menos dos años en reestablecerse por completo y reanudar su vida normal.

A más de dos semanas del fatídico accidente, el actor que interpreta a Hawkeye, quien sufrió traumatismo torácico y lesiones ortopédicas, fue dado de alta el martes 17 de enero, y seguirá la recuperación desde su casa.

El actor Jeremy Renner ya salió del hospital y se encuentra recuperándose en su casa al lado de su familia. (Tomada de Instagram)

Jeremy Renner sale del hospital y se recupera en casa tras accidente con máquina quitanieve

Cuando la noticia del accidente se dio a conocer, las alertas en los medios de comunicación se encendieron, ya que lo único que se sabía era que la vida de Renner pendía de un hilo.

¿Qué fue lo que pasó? La mañana del 31 de diciembre, a pocas horas de recibir el Año Nuevo, uno de los automóviles de sus familiares se quedó atorado en la nieve, cuando trataba de llegar a la propiedad del actor, localizada en Lake Tahoe, California.

Ante esto, Jeremy trató de ayudar a su pariente con la máquina quitanieves, pero en el intento fue aplastado por completo por ella, lo que dejó “casi desangrado” y “casi muerto”, de no ser por la asistencia médica oportuna. Renner fue trasladado a un centro médico de Nevada en un avión, según informaron fuentes cercanas a la familia.

Situación es seria Copiado!

Ahora, amistades del actor conversaron con Radar Online e informaron que, pese a que Jeremy se muestra optimista en sus publicaciones en redes sociales, es plenamente consciente de la gravedad de sus lesiones, las cuales podrían tardar unos dos años en curarse completamente, por lo que su situación es más grave de lo que parece.

Desde el día del accidente, el actor estadounidense fue sometido a dos cirugías: la primera sucedió a tres días de ser atropello por la quitanieves y la segunda tuvo lugar posteriormente.

En ambas, el equipo médico se dedicó a colocar clavos de metal en sus piernas y, además, fue operado del tórax, en lo que se especula fue una reconstrucción completa del pecho de Renner.

El actor Jeremy Renner conquistó al público con su papel como Hawkeye en las producciones de Marvel. (LN con imágenes de Marvel)

Además, el estadounidense de 52 años debe volver a ser sometido a una nueva operación. Los especialistas han preferido postergar la cirugía, a la espera de que el cuerpo del actor sane de la mejor manera posible por el momento.

“Hasta ahora, tuvo dos cirugías y probablemente necesitará más en las próximas semanas en su pierna. Los médicos tienden a espaciar las operaciones para dar tiempo a que el proceso de curación natural del cuerpo se active, y ese es el caso aquí”, dijo la fuente al medio ya mencionado.

Reina el optimismo Copiado!

Si bien el panorama no es muy favorable, Jeremy ha mostrado una entereza ejemplar. Desde que reapareció en redes sociales hizo publicaciones que sugieren que se encuentra de muy buen humor, situación que su hermana Kym, quien ha estado presente durante todo el proceso, respalda. “Si alguien conoce a Jeremy, él es un luchador y no pierde el tiempo”, dijo ella, quien, junto a su madre, Carley, no se han despegado del actor ni un solo instante.

De hecho, Jeremy pasó su cumpleaños 52 hospitalizado. Un día antes de su aniversario compartió un video en el cual grabó mientras era trasladado a una sala de hospital, donde estaban por practicarle una resonancia magnética, acompañado de un mensaje de buenas noches para todos sus fans: “Les deseo a todos una noche muy especial”.

