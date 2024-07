Jennifer Miranda sobre su descalificación del Miss Universe Costa Rica: ‘Asumo la responsabilidad’

La excandidata del Miss Universe Costa Rica 2024, Jennifer Miranda, emitió su primer mensaje público luego de que la organización del certamen de belleza decidiera descalificarla.

Si bien los encargados del concurso no dieron a conocer los motivos de la expulsión de la modelo y actriz, anunciada el jueves 11 de julio, en redes sociales circuló un audio en el que supuestamente se escucha la voz de Miranda hablando de forma despectiva de otra participante, María Alejandra Acosta, quien es afrodescendiente.

En un texto publicado en su cuenta de Instagram, Miranda no se refirió al audio viral pero sí se disculpó por “un comentario que expresé recientemente en el marco del reality show del certamen. Lo dicho fue inaceptable y no refleja los valores de inclusión, respeto y diversidad que como mujer siempre he promovido y defendido”.

Jennifer Miranda se disculpó con la organización del Miss Universe Costa Rica y con la candidata María Alejandra Acosta.

“Lamento sinceramente el dolor y la ofensa que causé y asumo la responsabilidad por mis acciones. A la organización del concurso, quienes siempre confiaron en mí, también ofrezco mis disculpas por cualquier daño que este comentario haya causado en temas de reputación y misión de este noble certamen”, dijo.

Y agregó: “A María Alejandra, a quien le ofrezco mis más sinceras disculpas, le deseo el mejor de los éxitos en su camino, que estoy segura estará lleno de bendiciones. Confío que entre todos como sociedad podamos seguir con un compromiso renovado hacia la igualdad y el respeto”.

Tan pronto comenzó a circular el audio, el Miss Universe Costa Rica decidió separar a Miranda, quien era una de las candidatas más experimentadas del certamen.

La organización afirmó en un comunicado de prensa que no daría a conocer las razones de la expulsión de la joven participante.

María Alejandra Acosta es una de las candidatas del Miss Universe Costa Rica 2024. Los comentarios que sobre ella hizo la participante Jennifer Miranda provocó una polémica en el certamen. (Captura IG Mariale Acosta/@yuriorivera)

“Lamentamos informar que la candidata Jennifer Andrea Miranda Rodríguez no continuará en la competencia de Miss Universo Costa Rica. Esta decisión se ha tomado después de una cuidadosa consideración y con el mayor respeto hacia Jennifer. Entendemos que pueden surgir preguntas y especulaciones al respecto, sin embargo, hemos decidido mantener la cautela sobre los detalles específicos de esta situación”, expresó la organización.

Posteriormente, fue María Alejandra Acosta quien, sin dar mayores detalles de lo ocurrido, agradeció el apoyo del público.

“Muchos creen que mi motivación más grande es tener la corona en mi cabeza; sin embargo, tengo una lucha que pesa más. También creo que la violencia no se debe de responder con más violencia. No quiero que salgan más heridos de esta situación”, publicó en sus historias, en Instagram.

(Captura)