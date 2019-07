Hasta la fecha, la cantante ha lanzado ocho discos, siendo el del 2014 el último proyecto musical de la artista. Desde entonces ha jugado con los géneros musicales y su habilidad para el canto, que incluye, pop, dance, R&B, hip hop, rock, funk, música house, salsa, entre otros. Ese talento le ha permitido bañarse en éxito con temas como el inolvidable Jenny from the Block, así como las canciones urbanas Get it right y On the Floor.