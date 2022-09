Jennifer López comparte fotos íntimas de su boda: ‘Estoy en el cielo’

Jennifer López y Ben Affleck están tan felices con su boda que decidieron compartir con sus seguidores algunas fotografías íntimas de su desenlace nupcial, que se efectuó el sábado 20 de agosto.

Las imágenes fueron difundidas por On The JLo, la página web de la Diva del Bronx, quien además se sinceró sobre la relación con el actor de The Batman.

“La verdad es que la historia de cada uno es diferente y todos tenemos nuestros caminos por recorrer. No hay dos personas iguales. Pero para nosotros, este fue el momento perfecto. Nunca nada me pareció más correcto, y sabía que finalmente nos estábamos ‘estableciendo’ de una manera que solo puedes hacer cuando entiendes la pérdida y la alegría, y estás lo suficientemente probado como para nunca dar por sentado las cosas importantes o dejar que las cosas tontas sean insignificantes. Las molestias del día se interponen en el camino de abrazar cada precioso momento.

“Nos encontramos en ese tiempo tan deseado de la vida: tener gratitud por todo lo que la vida nos ha mostrado, incluso sus pruebas y tribulaciones. Esa noche realmente fue el paraíso”, afirma JLo en el boletín.

Jennifer López y Ben Affleck se comprometieron por segunda vez en abril pasado. En ese momento, el actor le regaló a la cantante un anillo de diamantes verdes de 8.5 quilates, con un valor estimado de $10 millones. (On The JLo)

Las estrellas contrajeron matrimonio en la propiedad de 35 hectáreas que tiene el actor en Savannah, Georgia. Aparentemente, este era el sitio donde ambos se casarían hace veinte años, cuando estuvieron comprometidos.

La pareja dio el “sí, acepto” en una ceremonia sumamente privada, acompañados solo de familiares y amigos VIP. Fueron 150 invitados, entre ellos los actores Matt Damon, George Clooney, Renee Zellweger, Jason Mewes, el cineasta Kevin Smith y el presentador Jimmy Kimmel.

El comunicado de la intérprete de On The Floor finaliza con un agradecimiento especial para los fans, tanto de ella, como del actor, que los han apoyado hasta ahora.

“Hace años no teníamos idea de que el camino por delante significaría navegar por tantos laberintos y guardar tantas sorpresas, bendiciones y delicias. Todo culminó en este momento, uno de los más perfectos de nuestras vidas. No podríamos haber estado más felices. Les deseo a todos el mismo tipo de felicidad...”, añaden.

Estas son algunas fotografías difundidas por la cantante y el actor.

Esta es la propiedad de 35 hectáreas en la que Jennifer López y Ben Affleck se casaron. Está ubicada en Savannah, Georgia, y pertenece al actor. (On The JLo)

El pasado sábado 16 de julio 2022 la pareja se había casado secretamente en Las Vegas, pero deseaba realizar esta gran ceremonia para festejar con su gente cercana. (On The JLo)

JLo se casó con un vestido de Raulph Lauren de corte de sirena. Mentras que Ben usó un smoking de pantalón negro y chaqueta blanca. (On The JLo)

Jennifer López y Ben Affleck estuvieron comprometidos hace dos décadas atrás, sin embargo, en esa ocasión terminaron su relación. (On The JLo)