Ivanka Trump sorprendió como una Elsa real en la boda de su hermana Tiffany

El sábado 12 de noviembre, Tiffany Trump y Michael Boulos se casaron en una fastuosa boda. La novia llegó al altar tomada del brazo de su padre Donald Trump, mientras su futuro y millonario esposo la esperaba ansioso. Pero más allá de la ceremonia, Ivanka, la hermana mayor de Tiffany, se robó las miradas de los presentes y también la atención de las redes sociales.

Muchos prestaron atención al atuendo de Ivanka, quien llegó a la boda de su hermana menor con un vestido de color celeste, con un diseño que se asemejaba mucho al del vestuario de la princesa Elsa, de la película infantil Frozen.

Las hermanas Tiffany e Ivanka Trump han contado en redes sociales de su gran unión. Ivanka (de celeste) acompañó muy orgullosa a su hermana menor durante su boda. (Instagram)

De acuerdo con la revista People, luego de que Ivanka publicó algunas fotos suyas y de su hermana en Instagram comenzaron a llegar los mensajes comparándola con el personaje de Disney.

“Luces sumamente preciosa, ese vestido te queda lindo y me recuerdas mucho a Elsa de la cinta Frozen”, “Ivanka me recuerda a Elsa de Frozen con ese vestido, muy bonita”, “Qué hermosa ¡felicidades! Por cierto, me recuerdas a Elsa con este vestido y tu cabellera rubia platino”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la red social de Trump, explicó People.

Otros seguidores también apreciaron lo bonito del vestido e incluso compararon a Ivanka con la actriz Grace Kelly y con Cenicienta.

El tono celeste y el diseño del vestido de Ivanka provocó que los fans la compararan con Elsa de 'Frozen'. (Instagram)