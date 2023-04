Inés Sánchez continúa hospitalizada: ‘Su condición es estable’

La familia Revuelta Sánchez emitió un nuevo comunicado en el que informaron que doña Inés Sánchez, de 91 años, permanece estable.

“Se informa a las amigas y amigos de la prensa, así como a las personas preocupadas por la salud de nuestra madre, la señora Inés Sánchez de Revuelta, que su condición es estable y continúa recibiendo atención médica”, informaron.

Cada semana, las hijas de doña Inés han estado refiriéndose a la condición de la emblemática presentadora. Fue el 10 de marzo cuando difundieron el primer comunicado de prensa en el que se referían a la hospitalización de su madre tras un “quebranto de salud”.

Inés Sánchez continúa recibiendo atención médica luego de tener un quebranto de salud. La presentadora es conocida por su fortaleza y vitalidad. (Diana Mendez)

Desde entonces se han referido a la evolución de la salud de Sánchez, creadora del programa Teleclub, que cumplió 55 años al aire y que dejó de hacerse por la pandemia. En el 2021, doña Inés le contó a La Nación de su plan de llevar el programa pensado para la familia hasta las redes sociales.

En agosto del 2020, la periodista y presentadora conversó con este medio, siempre con su actitud positiva ante la vida y contó que se estaba recuperando de una luxación en su cadera provocada tras una caída. Esa vez, mientras mejoraba del accidente, habló muy feliz porque la Unión Hispanomundial de Escritores le otorgó el Premio Mundial a la Excelencia Mujer Lideresa, por su labor de décadas con su programa educativo Teleclub, y por mucho más.

“Me resbalé. Hago ejercicio dentro de la casa y también camino. Salí por la acera y me caí. Estoy muy bien, de verdad que sí. Estuvo el doctor que es amigo nuestro. Estuvo conversando conmigo y me dijo que estoy muy bien. Hay que seguir”, dice. Ella consideró que no era menester contar lo de su accidente; sin embargo, cedió para que se aclare que está bien de salud y que no se fracturó”, dijo aquella vez, con su vitalidad intacta.

En junio del 2022, doña Inés protagonizó una campaña preventiva del Cuerpo de Bomberos. (Alonso Tenorio)

En el comunicado de prensa, sus hijas expresaron su gratitud con todas las personas que se han preocupado por la salud de su mamá.

“Agradecemos todos sus mensajes y oraciones y de nuevo manifestamos que nuestro tiempo y esfuerzo se concentra en acompañarla y rodearla de afecto. Su recuperación es nuestra prioridad y por ello apreciamos su comprensión ante nuestra imposibilidad de brindar entrevistas o responder a sus consultas”.

Inés Sánchez es acreedora de dos Récord Guinness: el primero por Teleclub , el programa educativo más longevo; y el segundo galardón por ser la presentadora de un programa educativo con más años al aire en todo el mundo.