Incendio destruye mansión de modelo Cara Delevingne en California

La lujosa residencia de dos pisos de Cara Delevingne en California fue reducida a cenizas por un voraz incendio, lamentó la modelo y actriz el viernes 15 de marzo en sus redes sociales.

“Mi corazón está roto hoy”, escribió Delevingne en una historia de Instagram. “No lo puedo creer. La vida cambia en un parpadear, así que valoren lo que tienen”, agregó junto a una foto de sus dos gatos.

La modelo británica no estaba en la residencia debido a que se encuentra en Inglaterra trabajando en una versión teatral de Cabaret. En cambio, en la mansión se encontraban sus mascotas, dos persas blancos, pero sobrevivieron a las llamas.

“¡¡Están vivos!! Gracias a los bomberos”, publicó la artista de 31 años junto a otra foto de los felinos.

La modelo y actriz Cara Delevingne es una de las más populares en Hollywood. Sus atuendos siempre destacan en las alfombras rojas de los eventos de la farándula. Foto: Archivo.

El departamento de bomberos de Los Ángeles informó en X (antes Twitter) que unos 94 efectivos trabajaron durante poco más de dos horas para apagar las llamas que consumieron la residencia.

“Los equipos confirmaron que todos los ocupantes estaban fuera de la casa y actuaron en modo defensivo”, informó Nicholas Prange, del departamento de bomberos.

“El techo de la casa colapsó subsecuentemente mientras los bomberos continuaban lanzando chorros de agua desde el exterior”, agregó.

Un bombero resultó herido y un ocupante de la casa que no fue identificado sufrió por inhalación de humo.

La artista de Only Murders in the Building compró la mansión de 750 metros cuadrados en 2019 por un valor de $7 millones, y la sometió a una singular reforma que la transformó en un colorido espacio lleno de extravagantes detalles.

La causa del incendio está bajo investigación, informaron los bomberos.