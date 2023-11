Ibai Llanos fue hospitalizado en Corea del Sur

Ibai Llanos, uno de los streamers de mayor renombre a nivel mundial, se convirtió en objeto de atención constante por parte de sus seguidores, quienes buscan mantenerse al tanto de cada uno de sus logros y vivencias, incluso aquellas menos placenteras.

Recientemente, el influencer compartió con sus seguidores que estuvo hospitalizado en Corea del Sur durante su visita al país asiático para los Worlds 2023, el Campeonato Mundial de League of Legends.

A través de su cuenta de Instagram, difundió un video en el que detalló los pormenores que pusieron en riesgo su salud. Como era de esperarse, estas revelaciones generaron preocupación entre sus millones de seguidores.

“Estoy en un hospital coreano todo jodido. Estoy malo”, expresó en el video, mostrando cierta inquietud. Según el influencer español, en las últimas horas acudió de manera urgente a un centro médico en busca de atención médica.

Después de la difusión del video en sus plataformas digitales, numerosos seguidores cuestionaron al destacado creador de contenido de Twitch acerca de su estado de salud y cómo afectaría su participación en League of Legends.

“Me encuentro un poco mejor. He ido a un hospital de Corea porque estaba de la mier**, tenía fiebre. Me han mandado un montón de pastillas. Aquí es diferente, en España te dan una o dos pastillas que sirven para varias cosas y aquí te dan seis”, explicó.

Ibai Llanos aseguró estar actualmente bajo tratamiento con antibióticos, aunque los medicamentos le causaron diversos malestares, incluyendo confusión y somnolencia.

“No sé ni cuantas horas he dormido. O sea, estoy todo el día dormido, estoy todo el día cansado. Ahora ya me empiezo a encontrar mejor, se nota que el antibiótico me está haciendo efecto”, destacó.

Sin profundizar en las causas de su enfermedad, el streamer agradeció a sus seguidores por esperar ansiosos su participación en los Worlds 2023.

