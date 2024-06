Hija de Tom Cruise reniega de su apellido, prefiere que la llamen por su nombre artístico

Las vidas de Tom Cruise y su hija Suri van por caminos separados. Ni el paso del tiempo ni los lazos sanguíneos fueron suficientes para reunir a la joven de 18 años con su padre, con quien no se la ve en público desde 2013. La distancia entre ambos empujó a Suri a tomar, recientemente, una tajante decisión.

En su fiesta de graduación, la hija de la expareja de actores apareció acreditada no con su nombre de nacimiento, sino como “Suri Noelle”, adoptando así el segundo nombre de su madre, Katie Noelle Holmes.

La fiesta de graduación no fue la primera vez en la que Suri prefirió ser llamada con su nombre artístico. La intención de la joven de no usar el apellido de su padre surgió hace unos meses, cuando protagonizó Head Over Heels, un musical producido por su exclusivo colegio en Nueva York. Allí, la adolescente también figuró simplemente como “Suri Noelle”.

“Suri no es ciencióloga y nunca lo será”, sentenció un exvocero del misterioso culto y explicó así no solo la razón de la distancia entre la estrella de Hollywood y su hija, sino también la barrera que impide que hoy se vuelvan a ver. Al parecer, el actor mantiene contacto con sus otros dos hijos, Isabella y Connor, porque ellos sí profesan la misma doctrina religiosa que él.

Una relación rota a causa de la Cienciología

En esta foto, de 2012, ya Tom Cruise era acusado de abandono de su hija Suri. (MEHDI TAAMALLAH)

Suri Cruise llegó al mundo el 18 de abril de 2006. Durante varios meses, su nacimiento fue un absoluto misterio, sin que trascendiera ni una sola imagen de la pequeña. La falta de una postal que confirmara su existencia comenzó a generar dudas.

En octubre de ese mismo año, Holmes y Cruise presentaron a la pequeña en la portada de Vanity Fair

“¿Alguien quería verme?”, tituló la revista y publicó una serie de imágenes capturadas por la célebre fotógrafa Annie Leibovitz. Desde ese momento hasta el final de la relación entre Holmes y Cruise, la familia se mostró siempre muy unida.

La última foto pública de Cruise con su hija data de 2013, cuando juntos hicieron un viaje a Disneylandia. Según se informó por aquel entonces, la protagonista de la exitosa serie Dawson´s Creek decidió romper su matrimonio por temor a criar a su hija dentro de la Cienciología, el culto al que el actor le dedica su vida. Desde ese momento el vínculo entre Cruise y Suri se volvió distante, hasta que se rompió.

Suri dejó de ver a su papá y creció en Nueva York, ciudad en donde siempre se la vio acompañada de su madre y disfrutando de todo tipo de actividades: pasear a sus perros, comer afuera o hacer compras. La niña también se hizo famosa por su pasión por la moda, pasión que la llevó a convertirse en una de las más jóvenes It Girls. De hecho, a través de su cuenta de Tik Tok, la joven reveló que seguirá sus estudios en la Escuela de Diseño de Carnegie Mellon y para eso se mudará a Pittsburgh, en Pensilvania.

Hasta el momento, ni ella ni Holmes han hablado de la Cienciología. Según trascendió, esa actitud es consecuencia de los múltiples documentos de confidencialidad que firmó la actriz luego del divorcio y que le impedían hacer referencia a su matrimonio y su tiempo dentro de la Cienciología. Sin embargo, en abril de este año Suri cumplió 18 años, y al convertirse legalmente en adulta, ya podrá ella misma hablar de su padre, sus creencias y sus sentimientos al respecto.

“Suri era demasiado joven para firmar cualquier acuerdo, pero ahora es libre de hablar si quiere y será realmente interesante si tiene algo que decir”, aseguró Tony Ortega, especialista en el tema, a PageSix. Por su parte, Mike Rinder, un hombre que se desempeñó como portavoz del misterioso culto, que abandonó la organización y que desde entonces no ve a sus hijos mayores, aseguró: “Suri no es ciencióloga y nunca lo será... Merece amor y simpatía”.

