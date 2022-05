¿Hay romance entre Johnny Deep y su abogada Camille? Así respondió ella a la pregunta

En estos días en los que el juicio entre Amber Heard y Johnny Depp está más intenso que nunca, la abogada del protagonista de Piratas del Caribe, Camille Vásquez, ha tomado un fuerte protagonismo

La abogada ha sobresalido no sólo por su puntualidad a la hora de preguntar y “acorralar” a Heard sobre el orden de los hechos denunciados y la veracidad de los mismos, sino por esa inmediatez para objetar a las preguntas de la abogada de Amber con tres objeciones: hearsay (rumores), leading (preguntas capciosas, engañosas o tramposas) y relevance (que no tiene que ver con el caso o no es importante para lo que se está tratando).

A simple vista parece que la relación entre Amber y su equipo de abogados no es la misma que la de Johnny y el suyo, pues constantemente se les ve interactuar, sonreír mutuamente y hacerse guiños atentos, desde poner dulces en la mesa, pasar hojitas para dibujar, pasarle café a Johnny, etcétera.

[ ¿Quién es Camille Vásquez, la abogada que puso en aprietos a Amber Heard? ]

Por esos motivos, el público ha dado especial atención a Camille y a Johnny, señalando que hay algo más entre ellos, quizá un romance.

Este martes, a la salida de la corte, un reportero preguntó a Camille en video, “¿estás saliendo con Johnny Depp?”. La grabación ya circula por toda la red, pues es la pregunta que todos y todas se hacen al ver la química entre ambos.

La buena relación entre Johnny Deep y su abogada Camille Vásquez ha despertado el rumor de si hay algo más que una relación laboral y de amistad entre los dos. Foto: GDA

La hábil abogada no contestó, sino que se limitó a soltar una carcajada y seguir caminando, saludando a los fans de Johnny que todos los días lo esperan afuera de la corte.

Como no hubo una respuesta certera de Camille a la pregunta, las especulaciones sobre el supuesto romance siguen creciendo. Hasta el psicólogo mexicano y youtuber, Adrián Salama, hizo un video hablando sobre el supuesto romance entre estos dos. “Sí, sí lo quiere, sí lo admira (Camille), pero hay una parte donde le hace con la mano así (dándole palmaditas a Johnny) y lo empuja, porque no, no hay una relación de amor entre ellos”, dijo el también experto en expresión corporal.