Gisele Bündchen y Tom Brady: su historia de amor con Costa Rica de testigo

Una de las parejas más atractivas y queridas del medio del espectáculo, conformada por la supermodelo retirada, Gisele Bündchen, y el quarterback Tom Brady, decidieron ponerle fin a su matrimonio de 13 años después de atravesar algunas crisis matrimoniales.

La modelo de 42 años y el jugador de NFL, de 45, compartieron con sus seguidores la noticia sobre su divorcio y resaltaron la importancia de que sus hijos, Vivian Lake y Benjamin Rein, crezcan con todo el amor, atención y cuidado que se merecen.

A continuación, algunos momentos claves en la historia de amor entre la exángel de Victoria’s Secret y la superestrella de la NFL, pareja que fue nombrada como una de las más poderosas, influyentes y millonarias del mundo en 2016. En Costa Rica, la hoy expareja vivió algunos de sus momentos más felices juntos, en una casa que tienen en playa en Santa Teresa, en Cóbano, Puntarenas.

2006: La modelo y el quarterback tienen una cita a ciegas

Gisele Bündchen, y el quarterback Tom Brady, poseen una casa en playa Santa Teresa, en Cóbano, Puntarenas. (El Universal/México/GDA/AFP )

En 2006, la súper modelo y el jugador de fútbol americano fueron víctimas de una cita a ciegas organizada por un amigo que tenian en común. A pesar de que Tom aún mantenía una relación con la actriz Bridget Moynahan, esta ya estaba llegando a su fin. De acuerdo con Gisele, fue amor a primera vista. La modelo dijo en una entrevista a Vainity Fair: “Nos conocimos a través de un amigo. En el momento en que lo vi, sonrió y dije: ‘¡Esa es la sonrisa más hermosa y carismática que he visto en mi vida!”

Más tarde, Gisele volvió a hablar sobre el inesperado romance con Tom Brady durante el Tonight Show de Jimmy Fallon, en 2018. La brasileña dijo, “sabes, cuando vi esos ojos amables, literalmente me enamoré, como de inmediato. Yo estaba como, ¿qué? Era tan, ya sabes, dulce”. Meses más tarde de que los famosos se conocieran, Tom decidió terminar su relación de tres años con Bridget.

2007: Expareja de Tom está embarazada

Lo que podía haber significado el final de su relación, Gisele y Tom decidieron que no fuera así y juntos enfrentaron el ‘drama’ que surgía alrededor de su amor. Dos meses después de que la pareja hiciera público el incio de su relación, el jugador supo que su expareja estaba embaraza. En el libro Lecciones: mi camino hacia una vida significativa, Gisele escribió: “Dos meses después de nuestra relación, Tom me dijo que su exnovia estaba embarazada. Al día siguiente, las noticias estaban en todas partes y sentí que mi mundo se había puesto patas arriba”

TMZ se da gusto mostrando a Tom Brady y Gisele Bündchen juntos en las playas de Costa Rica

En entrevista para Vainity Fair, la modelo mencionó que gracias a la situación que vivieron, se creó un lazo más fuerte entre ellos, además supo que estaba con el hombre correcto. El cómo enfrentó lo que sucedía solo la hizo enamorarse más de él. “Creo que fue una bendición porque de lo contrario no creo que hubiera sabido de qué estaba hecho él, y él no habría sabido de qué estaba hecha yo”, dijo Gisele.

El 22 de agosto de 2017, Bridget Moynahan dio a luz al primer hijo del deportista, John Edward Thomas Moynahan, quien ahora tiene 15 años y luce igual que su padre. Desde el primer momento, Gisele adoró al hijo de Tom y Bridget, incluso, llegó a llamarlo ‘su hijo extra’ en algunas entrevistas, en su libro autobiografico, ella escribió, “John , mi hijo extra, ha sido un gran regalo y bendición en mi vida”.

2009: Gisele le da el ‘sí’ a Tom

Dos años después de que comenzaron su relación, Tom organizó algo realmente romántico para Gisele. En un video para Vogue, la modelo contó cómo fue que Tom le pidio matrimonio. “Cuando me propuso matrimonio, inventó toda esta historia de cómo mi apartamento se estaba inundando. Y corrí allí para tratar de arreglar la situación”. Cuando entró a su apartamento no encontró ninguna inundación pero sí velas y pétalos de rosas por todas partes, enseguida Tom se arrodilló y le propuso casarse con él.

Gisele Bündchen, y el quarterback Tom Brady. (El Universal/México/GDA )

Su compromiso fue corto y no necesitaron de mucho tiempo para organizar la boda, pues en ferebrero de 2009 la pareja llegó al altar. En medio de una ceremonia bastante pequeña y privada en la Iglesia Católica de Santa Mónica, Tom y Gisele se convirtieron formalmente en esposos.

Después de la ceremonia la pareja tuvo una celebración sencilla en su casa. Meses más tarde, los esposos decidieron organizar una segunda boda en Costa Rica, en donde estuvieron presentes amigos y familiares. En las memorias escritas por Gisele, ella dijo, “a veces le digo a la gente que mi esposo y yo nos queremos tanto que nos hemos casado dos veces”.

Diciembre 2009: Benjamin Brady llega a la vida de la pareja

Todo indica que 2009 fue un año maravilloso para la pareja, pues el 8 de diciembre el matrimonio recibió a su primer hijo, Benjamin Rein Brady, quien ahora tiene 12 años. La modelo siempre había querido tener un parto natural y a pesar de que su esposo y su doctor se negaban a la idea, Gisele les ganó la batalla y dio a luz a Benjamin en su casa y de forma natural. En el libro de Gisele, publicado en 2018, cuenta: “el médico me dijo que era demasiado peligroso para mí tener un parto en casa. Dijo que Benny estaba en una posición inusual, que mis caderas eran demasiado pequeñas y que las probabilidades simplemente no estaban a mi favor”.

Tom Brady junto a los dos hijos que tiene con la exmodelo. (El Universal/México/GDA )

2012: Gisele y Tom se convierten en padres por segunda vez

Su hija menor, Vivian Lake Brady, quien actualmente tiene 9 años, llegó a su vida el 5 de diciembre de 2012. El embarazo no fue anunciado públicamente por la famosa pareja pero distintos medios de comunicación captaron a Gisele cuando aún se encontraba embarazada. Con la llegada de Vivian, la familia ya estaba completa, por lo que tres años más tarde, la modelo decidió retirarse de su carrera y enfocarse en sus hijos, a pesar de que continuó aceptando sesiones fotógraficas y otros proyectos, su familia se convirtió en su prioridad, por lo que su jubilación de las pasarelas sucedió en 2015.

Tom Brady se refugia en Costa Rica tras tomar la decisión más importante de su carrera

2018: El matrimonio acude a terapia de pareja

En 2018, Gisele comenzó a sentir que su esposo pasaba mayor tiempo jugando fútbol o entrenando y estaba muy poco con la familia. Le preocupaba que Tom no hiciera cosas por la casa o actividades con sus hijos, situación por la que Gisele le escribió una carta a su marido, en la que le hacía saber que compartía los mismos sentimientos de infelicidad con su matrimonio.

En una entrevista con Howard Stern, el quarterback mencionó: “sintió que yo jugaría fútbol toda la temporada y ella se ocuparía de la casa y, de repente, cuando terminara la temporada, diría: ‘Genial, déjame dedicarme a todas mis otras actividades comerciales. Déjame entrar en mi entrenamiento’”. Finalmente, para poder resolver los problemas que comenzaban a surgir, el matrimonio tuvo que acudir a terapia de pareja.

2019: Tom y Gisele celebran 10 años de casados

Con publicaciones románticas a través de su Instagram, Gisele y Tom festejaron el pasado 26 de febrero de 2019, diez años de matrimonio. Con diferentes fotografías tomadas el día de su boda, la pareja se escribió mensajes de agradecimiento por cumplir una década como marido y mujer.

Gisele escribió: " No puedo creer que ya han pasado 10 años desde que elegimos caminar esta vida juntos… ¡y qué increíbles 10 años hemos tenido! No hay nada que ame más en este mundo que tú y nuestra familia. Gracias por acompañarme en este viaje y por hacer el trabajo necesario para que sea tan especial. Que sigamos creciendo juntos, caminando lado a lado apoyándonos y amándonos por muchos, muchos años más. Te amo tanto”.

Tom Brady también agradeció los 10 años juntos a pesar de los diferentes desafíos y retos que habían enfrentado. “Hace diez años, no me di cuenta de cuánto podía amarte a ti y a la familia que creamos juntos. ¡Mi corazón está tan lleno y estoy tan bendecido! Sé que nuestro viaje no ha sido fácil, pero los desafíos que hemos superado han fortalecido nuestro vínculo y nuestro amor se ha hecho más profundo. Gracias por amarme, por apoyar mis sueños y por nutrir a nuestra familia de la manera que solo tú puedes. ¡Eres mi roca, mi amor y mi luz! ¡Te amo y amo a nuestra familia!”, escribió el jugador estrella.

Tom Brady y Gisele Bündchen en una foto captada por el medio TMZ en la playa Santa Teresa, en Cóbano, Puntarenas, en febrero anterior. Ahí, la pareja tiene una casa. (TMZ/Captura de pantalla)

2022: Comienza la tensión en la pareja

La exmodelo de Victoria’s Secret y el siete veces campeón del Super Bowl comenzaron con conflictos matrimoniales después de que Tom Brady anunciara su retiro de la NFL el pasado 1.° de febrero, pero un mes más tarde, decidiera dar vuelta atrás a su decisión. Por medio de sus redes sociales, Tom escribió: “Estos últimos dos meses me he dado cuenta de que mi lugar sigue estando en el campo y no en las gradas. Llegará ese momento pero no es ahora. Amo a mis compañeros de equipo y amo a mi familia que me apoya. Ellos lo hacen todo posible. Regresaré para mi temporada 23 en Tampa. Asuntos pendientes LFG”. Y aunque en sus inicios la decisión pareció estar apoyada por su esposa, en agosto comenzó la constroversia sobre una posible separación derivada de la pasión de Tom por jugar.

De acuerdo con distintas fuentes, en el pasado agosto Tom decidió tomar un descanso de los campos del fútbol por un ‘asunto personal’. Mientras tanto, Gisel Bündchen había dejado su casa en Florida para irse a Costa Rica. En una reciente entrevista para ELLE, Gisele mencionó: “Obviamente, tengo mis preocupaciones: es un deporte muy violento y tengo a mis hijos y me gustaría que él estuviera más presente.Definitivamente, he tenido esas conversaciones con él una y otra vez. Pero, en última instancia, creo que todo el mundo tiene que tomar una decisión que le funcione. Él también tiene que buscar su felicidad”.