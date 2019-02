“Llegó un momento en el que tomé la decisión de no seguir fumando, bebiendo y trabajando demasiado. Comencé a ser consciente de que había muchas cosas que no había tenido en cuenta y ya no quería seguir haciéndolo. ¿Me iba a quedar sola porque quería hacer examen de conciencia mientras él seguía haciendo lo mismo? Al final, por desgracia, la respuesta fue sí”, explicó la brasileña, quien deja claro que DiCaprio no quiso unirse al cambio.