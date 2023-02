Ginnés Rodríguez y Gerardo Zamora por poco no se casan: esta es la anécdota

El matrimonio de los periodistas Ginnés Rodríguez y Gerardo Zamora es uno de los más inspiradores pues han estado juntos “en las buenas y en las malas”, como lo juraron frente al altar, hace 13 años.

Lo curioso es que como no muchas otras parejas, Rodríguez y Zamora hicieron este juramento dos veces, a continuación le explicamos el porqué.

Este lunes 13 de febrero, en una sección la sección Cupido, del programa de Repretel, Informe 11, la pareja contó su historia de amor y sorprendió a los espectadores al revelar que por poco no se casan.

“17 de abril del 2010, el día que nos casamos y que pasamos por uno de los sustos más grandes, yo creo que de nuestra vida matrimonial, apenas arrancando”, comentó Rodríguez mientras mostraba fotografías de su boda.

La pareja reveló que hubo una persona ausente en la ceremonia y que sin ella no se podían casar. “Yo he escuchado que no llega la novia, que no llega el novio, el sacristán, que no llega el papá, que no llega la mamá, que se arrepiente en el momento de decir ‘sí acepto’, a nosotros la anécdota es que el sacerdote no llegó”, comentó Rodríguez.

Entre las fotografías que mostraron se observa a Zamora hacer llamadas y mostrar algunas caras de preocupación, al no poder contactar a un cura que oficiara su matrimonio. “La gente me decía ‘calmado, usted lo que está es nervioso, ya va a aparecer el sacerdote’”, comentó “Gerar”, como lo llama su esposa.

Entre la angustia y preocupación de ese día, vieron llegar a un sacerdote y que nunca se supo quién lo llamó. “Nos lo mandó el Espíritu Santo (...). Él dice que nada más recibió una llamada y que le dijeron ‘hay una pareja lista para casarse y no les llegó el sacerdote’”, recordó Rodríguez. “Yo nada más vi ‘ya Ginnés, ya llegó el sacerdote’ y yo cuando vi era otro padre”, agregó entre risas.

Su luna de miel fue en Europa, donde incluso vieron un partido de la Champions League y tuvieron que dormir en la calle. “Ya no había trenes para la noche, el primer tren salía a las 6 de la mañana el día siguiente. Dormir en la estación del tren, pero estaba cerrado entonces nos tocó dormir ahí en las gradas”, aseguró la periodista.

Gerardo Zamora y Ginnés Rodríguez se fueron de luna de miel a Europa.

Cuando regresaron del viaje los recibieron con una inesperada noticia: realmente no estaban casados. “Resulta que para la Iglesia había que cumplir todo un procedimiento, que no se cumplió en este caso. No fue el sacerdote que estaba autorizado ni nada”, comentó Rodríguez.

Es por eso que el 23 de mayo del 2010 tuvieron que volver a ir a la Parroquia la Inmaculada Concepción, de Heredia, a casarse oficialmente. “Era una prueba y un adelanto de que con calma y unidos podíamos, en las buenas y en las malas”, añadió Zamora.

Pese a que todo ese “trajín” ocurrió en el 2010, ese no fue el año en el que inició su amor, realmente fue ocho años antes, pues fueron novios desde el colegio. “Cuando yo era colegial, yo decía ‘ay Diosito, reparáme una mujer con la cual yo pueda compartir. Inteligente, bella y yo cuando la veo entrar a ella en las noches (...) yo digo ahí está, se cumplió”, dijo Zamora.

Gerardo Zamora y Ginnés Rodríguez iniciaron su relación en el colegio.

Ya en el set del programa, Rodríguez aseguró que no todo es fácil en su relación, pues tuvieron que superar muchas pruebas junto a sus dos hijos, pero con la presencia de Dios, continúan juntos después de 21 años.

“Si a mí me dijeran que tengo que volver a pasar todo lo que he pasado con Gerar, en las buenas y en las malas, absolutamente sí, porque me he sentido profundamente amada en todos estos años de estar al lado de él”, manifestó la periodista.

