Gerardo Zamora: así fue su lucha de tres años en la que nunca faltó la esperanza

Gerardo Zamora Bolaños, de 46 años, conocido por su paso como periodista en Teletica, falleció la noche del 5 de abril, un día después de haber sido dado de alta del hospital México, donde estuvo internado debido a una infección en una de las heridas tras su última cirugía.

Si bien Gerardo fue conocido por su carrera periodística, en los últimos tres años se volvió una persona más cercana a la gente, alguien que inspiraba, pues, en medio de su enfermedad, siempre tenía palabras de positivismo, fe y fortaleza. Al punto de que él se convirtió en un motivador.

LEA MÁS: Periodista Gerardo Zamora murió a los 46 años

Su lucha comenzó en el 2019, cuando empezó a sentir molestias en su ojo derecho.

Tiempo después se detectó que se trataba de un tumor benigno llamado meningioma. Empezaron las cirugías. De cada una salía optimista.

Gerardo siempre tuvo apertura a conversar con los medios de comunicación, pues sabía que su mensaje llenaba de fe a otras personas.

Gerardo tuvo como compañera incondicional a su esposa Ginnés Rodríguez, quien lo acompañó durante todo el proceso. (cortesía)

Si bien la masa era benigna, en el caso de Gerardo se manifestó un tipo de meningioma en el que se volvían a formar tumores.

En setiembre del 2021, los médicos decidieron que lo mejor sería extirparle el ojo derecho.

El optimismo no se separó del periodista, quien trabajaba en el departamento de comunicación de la Universidad Nacional.

Solo un mes antes, él había contado que estaba libre de tumores; sin embargo, las células del tumor volvieron a aparecer.

En noviembre de ese año, Gerardo fue invitado al programa Storytime, de nacion.com, y allí habló de sus sentimientos, mostró su lado más sensible. Conversó de la fortaleza, así como del temor y de lo complejo que había sido su proceso.

“Está el criterio de que qué carga, que qué valiente y sí: voy con todo, pero no quiere decir que no tuve horas de desvelo y llanto. Donde esas figuras cercanas como mi esposa Ginnés (Rodríguez), mi madre y familia fueron vitales para ese desahogo. Creo que es importante citar eso porque podría pasarse por alto y creerse erróneamente de que uno es superhéroe, carguísima y que desde el primer momento fui con todo, positivo y no.

“Los primeros días son de shock, llanto y ese desahogo es necesario para ir elaborando esa parte de pasar página y decir: ‘ok, qué ruta vamos a idear, cómo nos vamos a poner de pie y vamos a luchar’, dijo en la entrevista.

Este 4 de abril, Gerardo Zamora salió del hospital y sorprendió dulcemente a sus hijos Marcelo y Luciana.

Gerardo continuó su lucha. En estos tres años enfrentó ocho cirugías.

En julio del 2022 le retiraron cuatro tumores más de su rostro y en diciembre regresó al quirófano.

Siempre que estuvo en el hospital encontraba motivos para agradecer: la rica comida que le servían, la vista desde su habitación o lo bueno que era tener tele en el salón para poder ver los partidos.

LEA MÁS: Gerardo Zamora y Ginnes Rodríguez: ‘Un amor a prueba de balas’

“La recuperación ha sido lenta. Hay que tener mucha paciencia para ir recuperándose. Es decir, las facultades más visibles, como por ejemplo caminar o comer, uno las tiene restablecidas al 100% pero hay otras que hay que tenerles paciencia”, le dijo a La Nación a inicios de marzo.

El mismo mes, Zamora regresó al hospital porque tuvo una infección en una de las heridas tras la última cirugía.

En medio del internamiento, la familia Zamora Rodríguez se mantenía con la fuerza de siempre y con el aliciente de que Gerardo había sido admitido en el Hospital Dana-Farber Cancer Institute, en Boston, Estados Unidos, donde participaría en un ensayo clínico para tratar su meningioma.

Gerardo Zamora siempre contó con el amor y respaldo de su familia. (Captura de pantalla de Instagram)

Luego de 11 días hospitalizado, Gerardo Zamora salió este 4 de abril del hospital, dos días antes de lo previsto.

Llegó a casa de su madre, en Heredia, para descansar. Allí, Ginnés llevó a los hijos de ambos: Luciana, de 9 años, y Marcelo, de 7, para que su papá los sorprendiera con su presencia. La presentadora compartió un video del dulce encuentro.

Este miércoles 5 de abril y tras compartir un día junto a sus seres queridos, Gerardo Zamora, el optimista que siempre le hizo frente a la enfermedad y mantuvo la fe en todo tiempo, falleció.