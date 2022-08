Gerard Piqué y Clara Chía: ¿Cómo se enamoró el jugador de su nueva novia?

La noticia de la prensa del corazón que más titulares ha acaparado en los últimos tiempos tiene que ver con el triángulo amoroso entre el futbolista español Gerard Piqué, la cantante colombiana Shakira y la nueva novia del jugador, Clara Chía. Más allá del posible engaño, de la ruptura de la relación entre la artista y el futbolista del Barcelona, y los problemas para decidir la custodia de los hijos de ambos, intriga la historia de cómo Piqué se enamoró de Clara.

Un programa de la televisión española llamado Sálvame reconstruyó la historia romántica de Piqué y Chía. La periodista Laura Lago se refirió al tema.

Gerard Piqué y su novia Clara Chía asistieron juntos a una boda. Se dice que la joven tiene buen carácter y que se lleva bien con la familia y amigos del futbolista. Foto: Archivo. (Revista ¡Hola!)

Piqué presume a Clara Chía, su nuevo amor, y Shakira reaparece con una sonrisa ‘tranquila’

“Gerard y Clara se conocieron en el bar musical de Tuset, La Traviesa, donde ella hacía de camarera a finales de 2021 y fue un flechazo”, dijo la comunicadora.

Relató que la personalidad de Clara lo habría seducido para inclinarse por ella, en contraposición al carácter de la artista oriunda de Barranquilla: “Me lo cuenta una amiga de Clara. Él quedó enganchado. Ella le contó que estudia relaciones públicas y Piqué le ofreció la beca en Kosmos (empresa del jugador)”, afirmó Lago.

Otro de los factores que habrían contribuido a un inicio fructífero de la unión entre Piqué y Chía sería el acercamiento de ella a las otras parejas de los futbolistas que él frecuenta: “Ella está integrada en la empresa donde también trabajan amigos de Piqué. Esa es una cosa que Shakira nunca ha conseguido. Jamás ha conectado con las otras esposas de futbolistas”, agregó la periodista.

Tras una larga relación de pareja, Gerard Piqué y Shakira se separaron. Ahora luchan por la custodia de sus dos hijos. Foto: Archivo. (EUROPA PRESS)

Luego de asistir a una boda 20 de agosto, en la que ambos se mostraron abrazándose y besándose, la periodista comentó: “Fueron los primeros en abandonar la boda, a las 11 de la noche . Tenía que ir al día siguiente Donosti el domingo a jugar con el Barça. Me hablan muy bien de esta chica, que se lo pasó en grande en la boda sin Piqué, que aparte también estaba pasándoselo en grande. A Gerard ya no le importa ser visto . El martes cenaron en un restaurante en Barcelona. En la Copa Davis no dará entrevistas”, concluyó Lago.

